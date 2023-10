Seu benefício foi SUSPENSO? Veja como reativar HOJE

Se você conta com os benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e se deparou com a suspensão de seus pagamentos, é essencial entender como proceder para reativar o mais rápido possível.

Quando o seu benefício é suspenso, isso implica que, temporariamente, você não receberá os pagamentos mensais aos quais tem direito.

Continue lendo e confira um guia passo a passo, que esclarece dúvidas comuns sobre o processo de requerimento de reativação do benefício suspenso, de forma objetiva e prática.

Benefício suspenso? Veja agora como reativar!/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício suspenso X cancelamento

A suspensão do benefício pode ocorrer por diversas razões, e a distinção entre suspensão e cancelamento é fundamental. A suspensão é reversível, desde que as condições exigidas sejam atendidas, enquanto o cancelamento indica que os pagamentos foram interrompidos definitivamente, e, neste caso, é necessário solicitar um novo, caso você ainda atenda aos requisitos.

A principal diferença entre um benefício suspenso e um cancelado reside na possibilidade de recuperar e voltar a receber os valores. Quando o rendimento é suspenso, a interrupção é temporária e pode ser revertida, desde que as condições sejam cumpridas.

Em contrapartida, quando é cancelado, os pagamentos cessam de forma definitiva, e, se você ainda preencher os critérios de elegibilidade, será necessário solicitar um novo benefício previdenciário.

Qual o motivo da suspensão?

Os benefícios do INSS podem ser suspensos por diversas razões, geralmente, relacionadas a algum erro do beneficiário ou à omissão de procedimentos importantes. Entre os motivos que podem levar à suspensão, os principais são:

Revisão periódica:

O INSS realiza revisões regulares para assegurar que os beneficiários continuem atendendo aos critérios de elegibilidade. Se você não cumprir mais esses critérios, seu benefício pode ser suspenso.



Prova de vida:

A prova de vida é um procedimento obrigatório do INSS para comprovar a existência do segurado. Se você deixar de realizá-la, seu benefício pode ser suspenso.



Falta de atualização de dados:

A falta de atualização de informações pessoais, como endereço e estado civil, também pode levar à suspensão. Portanto, é essencial manter seus dados cadastrais atualizados na Plataforma Meu INSS.



Cessação de incapacidade: Se você recebia um benefício por incapacidade e o INSS determinar que você não está mais incapaz de trabalhar, ele pode ser suspenso. É importante comparecer à perícia médica e apresentar todos os laudos médicos quando convocado.



Renda excessiva: Se sua renda mensal ou patrimonial ultrapassar os limites estabelecidos pelo INSS para a concessão, ele pode ser suspenso.



Falecimento: Em caso de falecimento do beneficiário, o rendimento é suspenso imediatamente. Se houver dependentes, é possível solicitar a pensão por morte.

Como reativar um benefício suspenso

Se o seu benefício foi suspenso, não entre em pânico. Existem etapas que você pode seguir para reativá-lo. A seguir, listamos essas etapas de maneira clara e direta:

Identifique a razão:

Descubra por que seu rendimento foi suspenso, verificando notificações do INSS ou entrando em contato com eles.



Reúna a documentação:

Prepare a documentação relevante, como comprovantes de atualização cadastral, laudos médicos e outros requisitos específicos.



Contate o INSS:

Entre em contato com o INSS, através do telefone 135, ou agende um atendimento presencial ou virtual.



Explique a situação:

No atendimento, explique sua situação e forneça a documentação necessária.



Aguarde a avaliação:

Aguarde a análise do INSS, lembrando que o tempo de processamento pode variar.



Recorra se Necessário: Se a suspensão for mantida e você acreditar que ainda é elegível, você pode recorrer da decisão.



Busque orientação profissional: Em casos mais complexos, é aconselhável consultar um advogado previdenciário para orientação legal.

É importante destacar que cada caso é único, e orientação profissional pode ser fundamental para lidar com situações mais complexas.

Leia mais: Qual sua posição na FILA? INSS informa dia certo de pagamento

Reativando o benefício: guia passo a passo

O requerimento de reativação do seu rendimento é o processo pelo qual você solicita ao INSS que restabeleça seus pagamentos mensais.

Este requerimento é uma oportunidade para demonstrar que você ainda preenche os requisitos de elegibilidade e que seu benefício deve ser reativado.

Geralmente, é possível realizar esse requerimento pela plataforma Meu INSS, mas também é viável agendar um atendimento presencial em uma das agências do instituto.

Se você precisa fazer o requerimento de reativação de um benefício suspenso, o processo é bastante simples. Basta seguir estes passos:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS; Insira seu CPF no campo indicado; Confira seu CPF, utilize a senha cadastrada no Portal Gov.br e clique em “Entrar”; No menu, procure por “Meus Benefícios”; Selecione a opção “Reativar Benefício”; Aguarde a análise e acompanhe pela plataforma Meu INSS.

Requisitos para concluir a reativação

Lembre-se que a reativação dos rendimentos só vão acontecer se você comprovar que ainda atende aos requisitos necessários. Portanto, separe toda a documentação e envie o que for exigido ao fazer o pedido de reativação.

Caso encontre dificuldades para anexar a documentação, é possível agendar um atendimento presencial para entregá-la.

Quanto ao tempo necessário para a reativação do benefício, ele pode variar conforme a complexidade do caso e o volume de solicitações que o INSS está processando.

No entanto, o INSS procura agilizar o processo para garantir que os beneficiários voltem a receber os pagamentos a que têm direito o mais rapidamente possível.

Leia mais: INSS explica: nome sujo prejudica a aposentadoria? Entenda