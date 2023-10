Visualização paralela: para que serve o novo recurso do WhatsApp

O WhatsApp, que se tornou uma plataforma de comunicação amplamente usada desde o seu lançamento em 2009, tem evoluído ao longo dos anos.

Inicialmente, focado em mensagens de texto, o aplicativo agora oferece uma ampla gama de recursos, incluindo mensagens de áudio, imagens, documentos e vídeos curtos.

Além disso, mudanças de design e interface foram implementadas, mantendo a icônica cor verde. A capacidade de editar e excluir mensagens também foi adicionada para melhorar a comunicação. Você sabe como funciona o novo recurso de visualização paralela no aplicativo? A seguir, continue lendo e entenda mais esta nova funcionalidade.

Nova funcionalidade do WhatsApp: entenda como funciona a visualização paralela

Visualização paralela: entenda como funciona

Além das mudanças nos recursos, o WhatsApp também passou por uma mudança de proprietário, indo das mãos de Jan Koum para a Meta, a empresa de Mark Zuckerberg, que tem expandido suas operações para competir com várias redes sociais.

A mais recente inovação do WhatsApp é a criação do recurso de Visualização Paralela, uma funcionalidade projetada para aproveitar telas maiores, como aquelas dos celulares dobráveis.

Embora todos possam usar este recurso, ele se destaca em telefones que possuem as telas maiores. A Visualização Paralela permite que os usuários vejam simultaneamente um chat específico e a lista de conversas em uma tela dividida.

Esta funcionalidade é ideal para telefones dobráveis, tablets e computadores, onde a tela maior torna a experiência bem mais prática.

Desta forma é possível, por exemplo, copiar e colar um conteúdo diretamente do WhatsApp, sem precisar ficar abrindo e fechando janelas, correndo o risco, inclusive de fazer a colagem em local equivocado.

Como ativar a nova funcionalidade

Ativar a Visualização Paralela é simples: basta acessar as configurações do aplicativo, na categoria “Chats,” e ativar o botão correspondente. Se desejar voltar à visualização anterior, é tão simples quanto desativar.

A Visualização Paralela do WhatsApp não está restrita apenas a dispositivos de tela grande; qualquer pessoa pode aproveitar esse recurso para ter uma visão mais clara e simultânea de suas conversas.

Com mais esta inovação, o WhatsApp continua aprimorando a experiência dos usuários e se adaptando às mudanças tecnológicas em constante evolução.

Celulares que vão deixar de receber atualizações do WhatsApp

Os dispositivos listados não serão capazes de suportar as novas funcionalidades e recursos do WhatsApp, o que deixará os usuários destes aparelhos sem acesso às mais recentes inovações do aplicativo.

Celulares que operam em sistemas mais antigos, como Android 4.1 ou iOS 12, serão os mais impactados por essa mudança.

Aqui estão os smartphones que não vão mais receber atualizações do WhatsApp. Os modelos afetados incluem:

Samsung:

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy Trend II

Galaxy X cover 2

LG:

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7II

Optimus L5 Dual

Optimus L7 Dual

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus L4 II

Optimus F6

Enact

Lucid 2

Optimus F7

Huawei:

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

Sony:

Xperia M

Lenovo:

A820

ZTE:

V956 – UMI X2

Grand S Flex

Grand Memo

Outros Dispositivos:

Faea F1

THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

