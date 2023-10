O WhatsApp é uma das redes sociais mais populares do Brasil. Haja vista que em praticamente todos os celulares rodam a aplicação. O WhatsApp está lançando uma série de ferramentas e funcionalidades. Uma das mais esperadas foi anunciada para o público em geral e já está dando o que falar. Sendo talvez uma das novidades mais esperadas do ano pelos usuários do WhatsApp. A novidade chegou para os dispositivos Android e iOS.

Depois de MUITO CHORO, WhatsApp libera atualização aguardada | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novidade é anunciada

Foi confirmada uma novidade referente aos dispositivos Android e iOS. O WhatsApp oficializou a criação de canais no WhatsApp para qualquer usuário do aplicativo. Durante o período de testes, somente os grandes canais e influenciadores tiveram acesso à funcionalidade.

Agora é possível criar espaços públicos de conversas e um histórico de atividades dos últimos dias. Trata-se de um recurso que visa expandir ao máximo as possibilidades de interação dentro do aplicativo. Bem como as conversas pessoais ou coletivas.

Além disso, o intuito desta ferramenta é superior a qualquer outra coisa. Haja vista que há de beneficiar os usuários do WhatsApp que usam o aplicativo como uma ferramenta de trabalho ou para coletar leads, tráfego, etc.

Após algumas semanas de espera, foi liberado para o público geral a criação dos canais. Sendo algo simplificado e de fácil acesso. Saiba todos os detalhes da criação destes canais do WhatsApp.

Como criar um canal no WhatsApp?

O WhatsApp é um aplicativo funcional e todas as suas funcionalidades são bem simplificadas. Para criar um canal no WhatsApp não é diferente. Tudo de maneira simples, rápida e prática. Veja o passo a passo abaixo.

Entre no WhatsApp;

Clique nas Atualizações;

Clique no ícone de “+”;

Clique em “Criar canal”;

Leia os termos de adesão e aceite-os;

Coloque uma foto, nome e descrição do canal;

Pronto.

Agora basta compartilhar o link do canal com outras pessoas para que elas participem do canal no WhatsApp referente a determinado assunto, site, empresa, etc.

Portanto, tudo funciona de maneira totalmente funcional e livre de qualquer taxa adicional. Haja vista que o WhatsApp é um aplicativo de comunicação disponível para todos os dispositivos celulares.

Os canais no WhatsApp até então estavam presentes somente para grandes contas brasileiras. Os testes foram bem sucedidos e por esse motivo agora é possível usá-lo a qualquer momento e através de qualquer conta. Principalmente para auxiliar no business de qualquer empresa.

Espera-se que até o início do segundo bimestre de 2024, outras novidades referentes à atualizações sejam postas no WhatsApp. O intuito é que elas sejam programadas e oficializadas brevemente.

