Fila de 10 milhões ESPERA pelo Pis/Pasep parado; veja sua posição

Boa notícia — o Governo Federal anunciou o pagamento de mais de R$ 10 milhões para os trabalhadores brasileiros. Trata-se dos repasses referentes ao PIS/Pasep. Em nota oficial, foi confirmado o envio de uma liberação de crédito especial de R$ 85 milhões ainda no Orçamento de 2023. O intuito é realizar os pagamentos das cotas de saldo do Pis/Pasep.

Governo anuncia grande novidade

O Governo Federal anunciou que a estimativa é que haja o pagamento médio de R$ 10.650 para cerca de 8 mil trabalhadores. Haja vista que uma emenda de 2022, havia determinado que os saldos que não fossem resgatados deveriam ser encerrados após dois meses da publicação no Diário Oficial da União.

Lembrando que o período citado era de 20 anos. Entretanto, os interessados em pedir o dinheiro possuem até cinco anos após o fechamento das contas. Os recursos que serão pagos irão sair da programação de repasses do Bolsa Família.

O ministério ligado ao Bolsa Família afirmou que os pagamentos não irão sofrer qualquer prejuízo. Haja vista que o orçamento fora realizado com base em projeções reais até o término do ano vigente.

Pelo que tudo indica, mais de 10 milhões de pessoas ainda possuem acumulados cerca de R$ 24 bilhões em contas referente ao Pis/Pasep.

Como consultar?

Logo após a publicação da emenda, muitos ficaram de fora. Haja vista que sequer sabem que possuem algum valor para receber. Para consultar é bem simples e tudo de maneira online.

O trabalhador precisa instalar o aplicativo do FGTS e então, verificar o saldo pendente com base no número do NIS. Lembrando que é possível realizar a consulta com as informações de trabalhadores falecidos.

Haja vista que é necessário apresentar os documentos específicos. Bem como o anexo de parentesco, certidão de autorização e herdeiros. Todo o processo é simples e pode ser realizado por qualquer pessoa da família. Os interessados possuem até cinco anos para realizarem essas ações. Haja vista, que após este período o dinheiro retornará para o Tesouro Nacional.

Entretanto, enquanto isso não acontecer — o trabalhador ou familiares podem reclamarem o recurso. Este em específico possui uma média superior aos demais. Totalizando cerca de R$ 10 mil. Os recursos são direcionados para a conta especificada no momento da análise.

É importante que a conta não seja de terceiros. Mas do titular ou parentes, em caso da petição após o óbito. Ademais, basta ficar atento a todos os detalhes e datas estipuladas de pagamentos.

