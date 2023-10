O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desempenha um papel fundamental no pagamento da aposentadoria, de pensões, auxílio-doença e o BPC (Benefício de Prestação Continuada), entre outros benefícios previdenciários. No entanto, a depender do tempo de contribuição ou recebendo o valor mínimo ao se aposentar por idade, o valor segue longe do ideal para a garantia de um sustento digno aos brasileiros. Continue a leitura a seguir, e saiba algumas alternativas que podem aumentar o seu benefício.

Este é o caminho para aumentar sua aposentadoria ainda em 2023. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Aumente seu benefício

O Instituto Nacional do Seguro Social, conhecido como INSS, é uma instituição de extrema importância no cenário brasileiro.

Criado com o objetivo de garantir a segurança previdenciária dos aposentados no Brasil, o INSS desempenha um papel vital no pagamento de aposentadorias, pensões, auxílio-doença e o BPC (Benefício de Prestação Continuada), entre outros benefícios previdenciários.

No entanto, a depender do tempo de contribuição ou recebendo o valor mínimo ao se aposentar por idade, o montante claramente está muito abaixo do que o brasileiro realmente precisa para ter uma aposentadoria digna e garantir o seu sustento.

Siga a leitura abaixo, e saiba algumas alternativas que podem aumentar o seu benefício previdenciário.

Leia mais: Auxílio-acidente do INSS: regras mudaram em 2023? Veja como funciona

INSS: dicas para aumentar sua aposentadoria

Atualmente, os valores pagos pelo INSS variam de acordo com diversos fatores. O menor valor, equivalente ao salário mínimo vigente, é de R$ 1.320, enquanto o valor máximo pago atinge a marca de R$ 7.507,49, conhecido como teto.

Entretanto, existem maneiras de otimizar o valor do seu benefício. Vejamos como é possível potencializar sua aposentadoria, logo abaixo:

1. Revisão do benefício do INSS

A primeira estratégia para aumentar sua aposentadoria é a revisão do benefício. Isso ocorre quando há margem para um recálculo do benefício, com a possibilidade de um acréscimo no valor a ser recebido.

Ex-servidores públicos, por exemplo, podem adicionar o tempo do Regime Próprio por meio de uma Certidão de Tempo de Contribuição, ampliando o período de contribuição e, consequentemente, o valor do benefício.

2. Ações trabalhistas

Em casos de ações trabalhistas contra o INSS, os beneficiários têm a oportunidade de aumentar o valor de seu benefício. É necessário comprovar que ajustes salariais não foram devidamente contabilizados.

3. Trabalhadores rurais

Trabalhadores rurais também podem solicitar uma revisão do benefício com base em documentos como declarações de Sindicatos Rurais, contratos de parceria rural, cadastro no INCRA e outros registros que comprovem seus períodos de atuação.

4. Casos especiais

Em situações especiais, como trabalho em condições adversas ou quando o aposentado tenha sido aluno-aprendiz, há a possibilidade de aumentar o valor do benefício. No entanto, é importante ressaltar que se o benefício já atingiu o teto estabelecido pelo INSS, não há como aumentá-lo ainda mais.

Entenda as regras

A busca por um benefício previdenciário mais vantajoso exige compreensão das regras do INSS e documentos que comprovem seu direito a um valor maior.

Portanto, é fundamental estar ciente de suas opções e buscar orientação especializada, caso necessário, para ‘otimizar ‘engordar’ os valores da sua aposentadoria.

Leia também: INSS: HOJE (12) será divulgada GRANDE NOTÍCIA