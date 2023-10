Ligação do INSS: descubra quando ela é FALSA

Quem está aguardando o agendamento de perícia médica do INSS por um período superior a 45 dias e busca a concessão do benefício de incapacidade temporária, como o auxílio-doença, vem recebendo chamadas que, supostamente são INSS, com o objetivo de confirmar a marcação.

Mas será que esta confirmação é real? E como identificar uma ligação fraudulenta relacionada à marcação de perícia? A seguir, veja detalhes sobre a ligação e fique informado sobre situações em que a ligação pode ser falsa.

Ligação do INSS é verdadeira?

Durante a chamada, um representante do INSS esclarece ao beneficiário que, em vez de comparecer a uma perícia presencial, é possível encaminhar um atestado médico, anexando o documento através do aplicativo ou do site Meu INSS.

Vale ressaltar que esta iniciativa é legítima e efetivamente implementada pelo órgão. No entanto, é essencial estar atento, uma vez que diversos criminosos estão se aproveitando desta oportunidade para aplicar golpes. Portanto, é fundamental manter a vigilância.

Dicas para identificar ligação falsa do INSS

Conforme os golpistas aprimoram continuamente suas estratégias de persuasão para enganar as pessoas, é primordial manter um grau de precaução adequado.

A seguir, confira algumas dicas para ajudar a confirmar a legitimidade de uma chamada em nome do INSS para a marcação de perícia médica:

A ligação para agendar a perícia é efetuada a partir de um telefone fixo com o DDD de São Paulo, exibindo o número (11) 2135-0135. A instituição não mantém comunicação por meio de chamadas telefônicas nem utiliza o WhatsApp;



A instituição jamais irá solicitar informações sensíveis, como fotos, números de documentos, dados bancários, senhas ou pedidos de depósito bancário. Em caso de chamadas que solicitem estas informações, desligue imediatamente, já que, muito provavelmente, se trata de uma tentativa de golpe.

Para esclarecimentos ou dúvidas relacionadas à marcação, é recomendável entrar em contato com a Central 135 ou verificar o Meu INSS.

Como funciona o golpe envolvendo a marcação de perícia?

Normalmente, neste tipo de fraude, os criminosos se apresentam como funcionários e afirmam que é necessário confirmar alguns dados para agendar a perícia médica.

Através de uma comunicação persuasiva e amigável, eles começam a fazer perguntas, com o objetivo de ganhar a confiança da vítima.

Após esta etapa, solicitam informações sensíveis, como dados bancários e senhas, e podem, até mesmo, solicitar pagamentos via Pix ou boletos.

Em outros casos, os criminosos instruem que os dados devem ser enviados por e-mail ou WhatsApp, solicitando a imagem da pessoa, de seus documentos ou até mesmo de cartões bancários.

É necessário reforçar que o INSS não faz uso destas práticas, portando, caso solicitem pagamento para liberar data para perícia, certamente, você estará diante de uma tentativa de golpe. Neste caso, desligue o telefone imediatamente.

Nestes cenários, é fundamental manter uma postura desconfiada. Nunca divulgue ou compartilhe informações desse tipo com terceiros.

