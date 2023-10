Saque de R$ 1.008 CONFIRMADO para quem está no Bolsa Família

O Bolsa Família, um dos principais programas sociais do Brasil, mensalmente concede auxílio a pessoas de baixa renda que enfrentam situações de vulnerabilidade social.

Os pagamentos, com valores que começam em R$ 600, são realizados nos dez últimos dias úteis de cada mês, seguindo o calendário estipulado pelo Número de Inscrição Social (NIS).

A responsabilidade pelos repasses é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que efetua os pagamentos através da Caixa Econômica Federal.

No total, mais de 20 milhões de famílias recebem estes valores, mensalmente. A seguir, saiba mais sobre o calendário de pagamento de outubro e conheça números oficiais do programa Bolsa Família.

Bolsa Família confirma saque de R$1.008/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Pagamentos do Bolsa Família em outubro

Em outubro, além dos R$ 600 concedidos a todos os beneficiários, também serão distribuídos os valores referentes ao Benefício da Primeira Infância (BPI). Este benefício é destinado às famílias com crianças de até seis anos de idade, e cada família pode receber até duas parcelas de R$ 150.

As famílias que têm crianças e jovens com idade entre 7 e 18 anos incompletos, além das gestantes, recebem o Benefício Variável Familiar (BVF), no valor de R$ 50, que pode ser duplicado, em casos específicos.

Aproximadamente 5,7 milhões de beneficiários vão receber um acréscimo de R$ 108, em função do pagamento do Auxílio Gás, que ocorre a cada dois meses.

Consequentemente, as famílias que possuem uma criança de até seis anos e são beneficiárias do Vale-Gás receberão um valor total de cerca de R$ 1.008 no decorrer deste mês de outubro.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro, de acordo com o final do número do NIS:

Final 1: 18 de outubro

Final 2: 19 de outubro

Final 3: 20 de outubro

Final 4: 23 de outubro

Final 5: 24 de outubro

Final 6: 25 de outubro

Final 7: 26 de outubro

Final 8: 27 de outubro

Final 9: 30 de outubro

Final 0: 31 de outubro

Números do Bolsa Família em agosto de 2023:

Regra de Proteção beneficia 2,08 milhões de famílias

A Regra de Proteção possibilita que 2,08 milhões de famílias permaneçam beneficiadas, mesmo quando sua renda se eleva ao patamar de meio salário mínimo por membro do núcleo familiar. Estas famílias recebem 50% do valor total do benefício, incluindo os acréscimos destinados a crianças e adolescentes.





Com o objetivo de garantir que apenas famílias que verdadeiramente necessitam permaneçam no programa, foram registrados cerca de 99,7 mil cancelamentos e 300 mil inclusões de famílias no Bolsa Família. A precisão desta busca foi aprimorada com a integração dos dados do Bolsa Família, realizada em julho, ao Cadastro Nacional de Informações Social (CNIS), que abriga mais de 80 bilhões de registros sobre renda, empregos formais e benefícios do INSS.





No mês de agosto, a região Nordeste lidera com 9,68 milhões de famílias atendidas, representando um investimento federal que ultrapassa R$ 6,47 bilhões. O benefício médio na região é de R$ 681,89. Em seguida, o Sudeste contempla 6,3 milhões de famílias, recebendo um benefício médio de R$ 677,23, somando mais de R$ 4,26 bilhões em repasses.

A região Norte é a terceira com mais beneficiários, onde mais de 2,57 milhões de famílias recebem um benefício médio de R$ 723,02, o mais alto entre as cinco regiões brasileiras, com um investimento federal de R$ 1,74 bilhão. A região Sul assiste 1,44 milhão de famílias, com um benefício médio de R$ 682,53 e repasses que totalizam R$ 982 milhões. O Centro-Oeste, por sua vez, tem 1,13 milhão de famílias beneficiadas em agosto, com um benefício médio de R$ 695,51 e um total de R$ 785,59 milhões em transferências.





Além de São Paulo, que lidera com o maior número de famílias contempladas, com 2.597.300 famílias recebendo o benefício, a Bahia ocupa o segundo lugar, com 2,54 milhões de famílias assistidas, em 417 municípios. Serão transferidos R$ 1,68 bilhão, com um benefício médio de R$ 672,80. Rio de Janeiro (1,73 milhão), Pernambuco (1,65 milhão), Minas Gerais (1,62 milhão), Ceará (1,48 milhão), Pará (1,34 milhão) e Maranhão (1,23 milhão) completam a lista dos estados com mais de um milhão de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família.



Em agosto, 17,34 milhões de mulheres representam 82% do total de beneficiários. Isto significa que a grande maioria das famílias atendidas pelo programas tem mulheres como responsáveis. Quanto à composição familiar, a maioria das famílias é monoparental, liderada por mulheres, com filhos em diferentes idades, totalizando 10,3 milhões, ou 48,73% do total.

