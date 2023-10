Fiz isso e comecei a pagar 95% MENOS na minha conta de luz

Em meio as incertezas da economia brasileira, e a instabilidade nos preços de bens de consumo e serviço, uma oportunidade de alívio financeiro está em andamento, no que diz respeito à conta de luz, grande vilã no orçamento de muitas pessoas. A iniciativa promete descontos que podem chegar a impressionantes 95%. Continue a leitura, a seguir, e entenda como você pode se beneficiar com a novidade.

Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conta mais leve

Em um cenário realmente desafiador, o governo federal tem tentado implementar medidas que tragam mais equilíbrio à economia do país o que, inevitavelmente, refletiria no bolso dos brasileiros, seja no momento de adquirir produtos de consumo essenciais como no preço de serviços básicos, como a conta de luz.

Dentro deste esforço nasce o programa “Operação Nome Limpo” está beneficiando comunidades em todo o país, oferecendo soluções para dívidas que antes pareciam insuperáveis. Siga a leitura abaixo, e conheça os detalhes dessa iniciativa e como os cidadãos podem se beneficiar dela.

O programa “Operação Nome Limpo” e seus benefícios

Essa iniciativa está sendo implementada em diversos municípios do Brasil, auxiliando a população a lidar com suas dívidas por meio de vantagens nas negociações. Um exemplo notável é a cidade de Itaguaí, que tem promovido essa ação por meio de um programa vinculado à “Operação Nome Limpo.”

Objetivos do programa

Essa medida visa evitar que os moradores do município enfrentem processos judiciais devido ao acúmulo de dívidas, abrangendo contas de água, saneamento e energia elétrica.

As opções de pagamento incluem pagamento à vista ou parcelado, com descontos variando de acordo com o número de parcelas escolhidas.

80% de desconto para 2 a 4 parcelas;

70% de desconto para 5 a 8 parcelas;

60% de desconto para 9 a 12 parcelas;

50% de desconto para 13 a 24 parcelas. Acima disso, não haverá desconto.

Se você é um morador de Itaguaí, essa é uma oportunidade que você não pode perder. O prazo para participar desses descontos se estende até o mês de outubro, e você pode entrar em contato com a prefeitura para obter mais informações.

Quais as vantagens de participar do programa?

O objetivo principal é proporcionar alívio financeiro e melhor qualidade de vida para a população brasileira que muitas vezes se encontra sobrecarregada por dívidas.

Além disso, os recursos arrecadados serão destinados à infraestrutura, saúde e educação no município, de acordo com as declarações públicas. Desta forma, além de beneficiar financeiramente os cidadãos, essa iniciativa pode contribuir para o desenvolvimento local.

Saiba como participar

Se você reside em Itaguaí, no Rio de Janeiro, entre em contato pelo número (21) 3782-9028 para solicitar atendimento e participar do programa. Você também pode visitar a prefeitura localizada na Rua General Bocaiúva, número 636, no centro da cidade.

Espera-se que esse programa não só alivie suas finanças pessoais, mas também contribua para o desenvolvimento da comunidade como um todo. Mantenha-se atualizado por meio de notícias locais para obter mais informações sobre este programa e outros eventos importantes.

