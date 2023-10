Qual o problema de comer o “fio preto” do camarão?

Para quem aprecia uma bela refeição, o camarão é quase que de forma unânime um dos alimentos mais saborosos dentre as muitas opções de frutos-do-mar. Seja cozido, frito ao óleo e alho, e até mesmo incorporado à culinária japonesa, este pequeno animal marinho combina com uma variedade de acompanhamentos. No entanto, há algo dentro dele que não costuma ser muito bem-vindo: o famoso ‘fio preto’. Afinal, ele faz mal à saúde? Como tirar? Saiba mais detalhes sobre esta questão, a seguir.

Entenda o que é o fio preto encontrado dentro dos camarões e como retirá-lo da maneira certa. — Foto: Reprodução / Vecteezy

Cuidado com o que come

Se você é um amante da culinária, é muito provável que já tenha se deparado com a questão da tripa escura do camarão que, na maioria das vezes é cercada por mitos e muitos exageros.

Este fruto do mar é apreciado por milhões de pessoas em todo o mundo, mas a dúvida persiste: remover ou não essa parte “estranha” do camarão?

Continue a leitura, logo abaixo e entenda em detalhes o que é a tripa escura, seus possíveis riscos e as melhores práticas na hora de preparar esse delicioso petisco. Ah, e é claro, reservamos uma receita deliciosa especialmente para você, ao final do texto. Não perca!

O que é a tripa escura do camarão?

A tripa escura, também conhecida como veia ou intestino, é uma parte do sistema digestivo do camarão. Ela percorre o dorso do animal, estendendo-se da cabeça à cauda. Especialistas a consideram um resíduo indesejável, sugerindo que não deve ser consumida.

No entanto, é importante ressaltar que a tripa não representa um risco para a saúde, uma vez que é composta principalmente por pequenas impurezas do intestino do camarão, podendo conter resíduos de alimentos não digeridos e, logicamente, fezes (eis uma parte do mito que, de fato, era real).

É fundamental destacar que, nos camarões selvagens ou pescados frescos, a presença dessas impurezas costuma ser mínima ou quase inexistente.

É preciso remover a tripa escura do camarão?

A decisão de retirar ou não a tripa escura do camarão é única e exclusivamente sua. Contudo, muitos cozinheiros e chefs de renome preferem removê-la, pois isso confere ao prato um aspecto mais refinado e delicado.

A tripa, embora não seja prejudicial à saúde, pode apresentar um sabor levemente amargo que pode afetar o paladar de algumas pessoas.

Como retirar a tripa corretamente?

Se optar por remover a tripa do camarão, existem algumas técnicas eficazes para fazê-lo. Uma delas envolve o uso de uma faca afiada para fazer um pequeno corte ao longo da linha da tripa no dorso do camarão.

Em seguida, com a ajuda dos dedos ou de uma pinça, puxe delicadamente o filamento e retire-o por completo. É importante fazê-lo com cuidado para evitar deixar resíduos.

Outra alternativa é fazer um corte longitudinal na parte de cima do camarão, quase até o fim da cauda, e, então, puxar com cuidado a tripa para retirá-la. É essencial não cortar muito fundo para não afetar o sabor e a textura da carne do camarão.

Alternativas para quem não deseja remover a tripa

Se você preferir evitar a etapa de remoção da tripa, pode optar por adquirir camarões já descascados e limpos, facilmente encontrados em supermercados e peixarias. Esses camarões geralmente passam por um processo de limpeza antes de serem embalados.

Uma dica valiosa é observar a cor do camarão ao comprá-lo, já que os camarões frescos e de alta qualidade tendem a ter uma coloração brilhante e translúcida, enquanto os camarões com tripa escura podem apresentar uma cor mais opaca.

Cuidados no preparo do camarão

Independentemente da escolha de retirar ou não a tripa, é essencial ter atenção ao tempo de cozimento. O camarão cozido em excesso pode ficar borrachudo e perder parte do sabor e da textura. Portanto, seja criterioso ao cozinhar esse fruto do mar.

Agora que você está familiarizado com a questão da tripa escura do camarão e como lidar com ela, que tal experimentar uma receita deliciosa de camarão ao alho e limão?

Receita de camarão ao alho e limão

Ingredientes:

500g de camarão limpo;

4 dentes de alho picados;

2 colheres de sopa de manteiga;

Suco de 1 limão;

Sal e pimenta a gosto;

Salsa picada para decorar.

Modo de preparo:

Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio-alto. Adicione o alho picado e refogue por cerca de 1 minuto até liberar aroma. Acrescente os camarões e tempere com sal e pimenta a gosto. Cozinhe os camarões por cerca de 3-4 minutos, mexendo ocasionalmente, até ficarem rosa e opacos. Regue com o suco de limão e mexa bem para envolver os camarões no molho. Cozinhe por mais 1 minuto. Retire do fogo e transfira para um prato. Decore com salsa picada e sirva imediatamente.

Desfrute desta deliciosa receita e da sua refeição de camarão, seja ele preparado com ou sem a tripa escura. A escolha é sua!

