Qual sua posição na FILA? INSS informa dia certo de pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o início de um novo cronograma de pagamento de aposentadorias, pensões e outros auxílios.

Os segurados terão acesso aos fundos a partir do dia 25 de outubro, com depósitos se estendendo até 8 de novembro. A seguir, veja qual o dia do seu pagamento do INSS, de acordo com o cronograma divulgado.

Veja sua posição na fila do INSS/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

INSS: veja cronograma de pagamento para outubro

Os primeiros a receber são aqueles que contam com um salário mínimo (R$ 1.320) por mês, seguidos pelos que possuem valores acima do mínimo nacional. Para verificar sua data de pagamento, basta conferir o último dígito do seu cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador.

Aproximadamente 37 milhões de brasileiros receberão diversos benefícios, como aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte, salário maternidade, Benefício por Prestação Continuada (BPC) e outros auxílios nos próximos dias. Confira o calendário completo:

Valores de até um salário mínimo:

Final 1: 25 de outubro

Final 2: 26 de outubro

Final 3: 27 de outubro

Final 4: 30 de outubro

Final 5: 31 de outubro

Final 6: 1º de novembro

Final 7: 3 de novembro

Final 8: 6 de novembro

Final 9: 7 de novembro

Final 0: 8 de novembro



Valores acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1º de novembro

Finais 2 e 7: 3 de novembro

Finais 3 e 8: 6 de novembro

Finais 4 e 9: 7 de novembro

Finais 5 e 0: 8 de novembro



Como Consultar Valores e Mais Informações

Para obter informações detalhadas sobre benefícios previdenciários e assistenciais, consulte o extrato do INSS, disponível no site e no aplicativo Meu INSS. O acesso a esse sistema requer uma conta no portal gov.br.

Ter o nome negativado causa impacto na aposentadoria?

Quando se trata do processo de aposentadoria, muitos brasileiros têm incertezas em relação à influência da inadimplência, ou seja, ter o nome negativado, em seu direito à previdência.

Felizmente, ter o nome negativado não impede diretamente a obtenção da aposentadoria junto ao INSS. O benefício previdenciário é assegurado pela Previdência Social, independente da situação do seu CPF.

Consequências de ter o nome negativado

Estar com o nome negativado significa que seu CPF está registrado nos órgãos de proteção ao crédito, como o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e o Serasa, devido a pendências financeiras e dívidas não quitadas.

Esta situação pode resultar de atrasos no pagamento de contas, empréstimos em aberto ou cartões de crédito não liquidados, entre outros motivos.

Ter o nome negativado pode acarretar diversas consequências, incluindo dificuldades em obter crédito, empréstimos, financiamentos e cartões de crédito.

Empresas costumam consultar o CPF para avaliar o histórico financeiro antes de conceder esses benefícios. Portanto, manter um histórico de pagamentos em dia é fundamental para acessar estes serviços e evitar dores de cabeça.

