Ainda dá tempo de tirar a CNH de graça; veja as regras

Ter uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um objetivo almejado por muitos. No entanto, os custos associados a este processo podem ser proibitivos para muitos brasileiros. Em diversos estados do Brasil, a CNH Social Gratuita torna esse sonho uma realidade ao isentar os candidatos de desembolsar qualquer quantia.

A seguir, como conquistar uma vaga neste programa em estados participantes, possibilitando assim a realização desse importante passo em direção à independência nas estradas. A seguir, continue lendo e veja todos os detalhes para tirar a carteira de habilitação de graça.

Como tirar CNH de graça? Confira/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que é a CNH Social?

A CNH Social é um programa de iniciativa do governo federal, que viabiliza a obtenção gratuita da primeira habilitação para pessoas de baixa renda. Esta iniciativa é realizada em cooperação com os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) e está acessível a todos os cidadãos brasileiros que preencham os requisitos financeiros estabelecidos.

Para se tornar elegível para a CNH Social, os candidatos precisam cumprir os seguintes requisitos:

Ser cidadão brasileiro por nascimento ou naturalização; Ter pelo menos 18 anos de idade; Possuir uma renda familiar mensal per capita não superior a 2 salários mínimos; Não dispor de uma CNH válida; Não estar cumprindo pena de suspensão ou cassação de CNH; Não ter sido condenado por crime de trânsito com uma sentença transitada em julgado.

Quais são as etapas para solicitar?

O processo de obtenção da CNH Social é dividido em três fases:

Inscrição: O candidato deve efetuar sua inscrição por meio do site do Detran do seu estado; Curso teórico: O candidato deverá frequentar um curso teórico com duração de 45 horas; Prova teórica: O candidato passará por uma avaliação teórica composta por 30 questões; Curso prático: O candidato deverá frequentar um curso prático com duração de 20 horas; Prova prática: O candidato será submetido a uma prova prática.

Leia mais: FIM das autoescolas? Novo projeto desobriga necessidade de aulas para CNH

Como funciona o programa?

O programa CNH Social cobre integralmente todas as despesas associadas ao processo de habilitação, englobando as taxas do Detran, exames médicos e psicológicos, bem como as aulas teóricas e práticas.

Atualmente, 18 estados e o Distrito Federal disponibilizam o programa CNH Social. Os estados são os seguintes:

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins

Como conquistar uma vaga no programa

As vagas no programa são limitadas e alocadas por meio de sorteio. Conseguir uma vaga demanda atenção e persistência, já que as inscrições costumam se esgotar rapidamente. Para participar, os candidatos devem acessar o site do Detran do seu estado e acompanhar a divulgação das vagas.

Para se inscrever no programa CNH Social, siga as instruções a seguir:

Acesse o site do Detran do seu estado e confira se o programa está disponível; Leia minuciosamente os requisitos de elegibilidade e verifique se você atende a todos eles; Preencha o formulário de inscrição online ou compareça presencialmente, se necessário; Anexe os documentos exigidos; Aguarde a publicação da lista de candidatos selecionados.

Documentação Necessária

Os documentos solicitados para a inscrição no programa podem variar conforme o estado. No geral, os seguintes documentos costumam ser requeridos:

Registro Geral (RG);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de residência;

Comprovante de escolaridade;

Comprovante de renda familiar;

Certidão de antecedentes criminais.

Os prazos para inscrição na CNH Social também podem variar de um estado para outro, mas geralmente as inscrições são abertas duas vezes ao ano.

*Com Informações do Portal Informe Brasil

Leia mais: CNH de graça em outubro: governo permite ampliação da lista