Limite de R$ 12 MIL na hora: ferramenta do Nubank garante isso; veja como

Recentemente, o banco digital Nubank anunciou a implementação da ferramenta “Nu Limite Garantido”, que oferece aos correntistas da maior fintech do país uma forma conveniente de aumentar seu limite de crédito de maneira ágil e sem a necessidade de análises demoradas. Confira mais detalhes sobre como solicitar o aumento do seu limite, a seguir.

Entenda como funciona a ferramenta “Nu Limite Garantido”, da fintech Nubank, para aumentar seu limite. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Limite nas alturas

O Nubank anunciou recentemente a chegada do recurso “Nu Limite Garantido” para seus usuários do banco digital. Essa novidade oferece a possibilidade de aumentar o limite de crédito do cartão, usando o dinheiro investido como garantia.

Essa funcionalidade, presente há algum tempo no Banco Inter, agora se torna disponível para alguns clientes do Nubank. Siga a leitura, logo abaixo, e entenda como o recurso funciona no app do roxinho.

Leia mais: Clientes do Nubank comemoram novo produto no app

Como funciona o “Nu Limite Garantido”, do Nubank

Com o “Nu Limite Garantido,” os usuários podem ampliar seu limite de crédito utilizando o dinheiro investido, desde que o saldo mínimo seja de R$ 1.

Essa funcionalidade dispensa a necessidade de passar por uma análise para obtenção de um novo limite. Dessa forma, se um usuário tiver R$ 1.000 investidos na modalidade RDB (que rende 100% do CDI), esse mesmo valor se transformará em crédito disponível para uso no cartão.

Liberação progressiva

É importante destacar que, se o correntista utilizar esse “limite extra” para realizar compras ou pagar por serviços, o montante investido permanecerá bloqueado até que o valor total seja quitado.

O “Nu Limite Garantido” está sendo liberado gradualmente e pode não estar imediatamente disponível para toda a comunidade de clientes do Nubank.

Conforme explicado pela empresa, ao selecionar a opção “Nu Limite Garantido” no aplicativo, o cliente será direcionado para o fluxo de criação de “Caixinhas,” uma modalidade específica para esse fim.

O Nubank ressalta que apenas o valor investido será convertido em limite de crédito, sem considerar os rendimentos líquidos.

Aprenda o passo a passo

O processo é conduzido diretamente pelo aplicativo, com resposta imediata e sem a necessidade de análise de crédito. Confira os passos:

Na tela inicial do app, acesse a seção de cartão de crédito. Em seguida, clique em “Ajustar limite.” Selecione a opção “Nu Limite Garantido.” Leia as informações e siga as instruções. Clique em “Criar Nu Limite Garantido.” Digite o valor que deseja transferir de sua conta do Nubank para usar como garantia. Na tela seguinte, você poderá visualizar como ficará o limite do seu cartão de crédito. Leia as informações com atenção e clique em “Continuar.” Insira sua senha de 4 dígitos e o processo estará concluído.

O “Nu Limite Garantido” oferece aos usuários uma forma conveniente de aumentar seu limite de crédito de maneira ágil e sem a necessidade de análises demoradas.

Leia também: Nubank: outros bancos se irritam com o comunicado do ROXINHO