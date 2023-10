Brasileiros desta LISTA tem direito ao benefício de R$ 700 do governo

Em comunicado divulgado recentemente, o governo do estado da Bahia revelou que será implementado em breve um benefício social de R$ 700 para a população que preencher determinados requisitos do novo programa de transferência de renda. Entenda mais detalhes sobre quem poderá receber esse repasse e porque ele foi criado, logo abaixo.

Governo do estado da Bahia revela que será implementado um auxílio social de R$ 700 para a população que preencher determinados requisitos do novo programa de transferência de renda. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício garantido

Na semana passada, o Ministro da Justiça e o Governador da Bahia assinaram um termo de pactuação para criar o “Projeto Acolhimento”.

Essa iniciativa visa oferecer auxílio financeiro no valor de R$ 700 a familiares de vítimas da violência no estado, que enfrenta desafios relacionados ao crime organizado e à escalada da violência, ocupando o segundo lugar no ranking de assassinatos por 100 mil habitantes, com uma taxa de 47,1.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais informações sobre a animadora iniciativa promovida pelo estado.

Leia mais: Auxílio Gás de outubro: qual o valor e sua posição na fila para receber

Data de benefício de R$ 700 ainda não foi divulgada

O termo que sela o pacto entre o Ministério da Justiça e o governo da Bahia é da semana passada, no entanto, ainda não foi revelado quando o auxílio de R$ 700 será repassado para os beneficiários.

Além disso, outra questão sem resposta está relacionada a falta de informações no que se refere aos requisitos necessários para ter acesso a ele.

Quem poderá receber?

O que se sabe é que esse auxílio de R$ 700 se destina a dois grupos de pessoas. O primeiro grupo engloba as vítimas da violência e seus familiares, proporcionando apoio financeiro em um momento de grande necessidade.

O segundo grupo contempla professores e estudantes de instituições federais que participarão das equipes técnicas do Projeto Acolhimento. O acordo entre o governo federal e o estado da Bahia prevê a disponibilização desse auxílio já a partir de 2023 e se estenderá ao longo de 2024.

R$ 900 milhões direcionados à segurança

Além do auxílio de R$ 700 liberado pelo governo, o Ministério da Justiça também investirá expressivos R$ 900 milhões no Programa de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Enfoc).

Este programa tem como objetivo central aprimorar a eficiência dos órgãos de segurança pública e fomentar a colaboração entre eles.

O Rio de Janeiro e a Bahia serão os estados que mais receberão recursos desse programa. A Bahia, em particular, verá a abertura de novas delegacias da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, o que fortalecerá significativamente a segurança no estado.

Leia também: Lista liberada: ESTAS pessoas receberão benefício atrasado do governo