Todos os dias milhares de brasileiros aderem ao MEI. Trata-se de uma modalidade autônoma de trabalho. Na qual o trabalhador além de contribuir com a Previdência Social, consegue obter uma série de benefícios e acesso ao crédito. O MEI é visto com um microempresário — podendo ter até 01 funcionário. No último mês ocorreu uma alteração na emissão de NF — com isso algumas profissões foram excluídas do MEI. Veja quais são e o que precisa para ser MEI em 2023/24.

Autoridade atualiza quem pode ser MEI em 2023; veja as regras | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estas profissões foram excluídas do MEI

Algumas profissões foram excluídas do MEI. Logo, não é possível abrir um CNPJ como MEI usando algumas dessas profissões. Veja a lista abaixo.

Adestrador(a) de animais;

Esteticista de animais domésticos;

Fabricante de absorventes higiênicos;

Fabricante de águas naturais;

Alinhador(a) de pneus;

Aplicador(a) agrícola;

Arquivista de documentos;

Balanceador(a) de pneus;

Coveiro;

Dedetizador(a);

Editor(a) de jornais;

Banhista de animais domésticos;

Coletor de resíduos perigosos;

Comerciante de fogos de artifício;

Comerciante de gás liquefeito de petróleo (glp);

Comerciante de medicamentos veterinários;

Comerciante de peças e acessórios para motocicletas e motonetas;

Comerciante de produtos farmacêuticos homeopáticos;

Comerciante de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;

Confeccionador(a) de fraldas descartáveis;

Contador(a)/técnico(a) contábil;

Fabricante de desinfestantes;

Fabricante de produtos de limpeza;

Fabricante de produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

Fabricante de sabões e detergentes sintéticos;

Operador(a) de marketing direto;

Pirotécnico(a);

Produtor de pedras para construção, não associada à extração;

Proprietário(a) de bar e congêneres;

Removedor e exumador de cadáver;

Restaurador(a) de prédios históricos;

Sepultador;

Tosador(a) de animais domésticos.

Portanto, os brasileiros que realizam essas profissões e pretendem se tornarem autônomos como MEI, precisam ficar atentos. Haja vista que não é mais possível usá-las como credencial do MEI.

O que é preciso para ser MEI em 2023?

Para se tornar MEI no Brasil em 2023/24 é necessário estar dentro dos critérios estipulados. Principalmente estar dentro das atividades regulamentadas pelo MEI. Portanto, as modalidades antigas continuam — exceto as citadas acima. Caso não tenha uma atividade referente ao trabalho em si — é possível usar trabalhos adjacentes ao mesmo.

Além disso, o MEI precisa ter uma renda anual de até R$ 81 mil. Isto é, cerca de R$ 6.750 por mês. Não é possível abrir um MEI caso o mesmo seja sócio ou dono de uma outra empresa.

E por fim — é necessário que ele tenha até 01 funcionário. Lembrando que é totalmente opcional. Mas caso tenha um funcionário — o mesmo precisa receber o salário mínimo ou piso referente à sua categoria.

O MEI no Brasil é uma das maneiras mais buscadas de empreender. Haja vista que o MEI representa mais da metade das empresas brasileiras. Portanto, para se tornar MEI neste ano ou no próximo caso nada mude — é necessário estar atento quanto a essas regras acima.

