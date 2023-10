iPhone: 9 recursos OCULTOS que ninguém te avisou

O iPhone guarda segredos que, muitas vezes, acabam passando despercebidos pelos próprios usuários. Embora alguns truques e funcionalidades interessantes já sejam conhecidos, há recursos inesperados, que permanecem à margem da atenção de todos.

São pequenos segredos do iOS, truques que podem tornar o seu dia a dia mais prático. A seguir, continue lendo e confira uma lista com 9 funcionalidades super práticas do seu Iphone para utilizar hoje mesmo!

Iphone: veja recursos escondidos e muito funcionais!/ Créditos: Envato

Iphone: descubra 9 recursos ocultos e funcionais

Certamente, você ainda não explorou todas as potencialidades do seu iPhone. Existem funcionalidades ocultas prontas para serem descobertas e usadas ainda hoje! A seguir, confira 9 funções secretas do iPhone reservadas pelo iOS.

Use um cronômetro para parar a reprodução de mídia

Se desejar que a música, podcast, série ou filme que está tocando pare em um horário específico, basta definir um cronômetro no seu iPhone. Isto funciona em aplicativos como Apple Music, Spotify, Netflix e muitos outros. Siga esses passos:

Abra o aplicativo Relógio;

Toque na opção de temporizador:

Configure o cronômetro de acordo com sua preferência;

Toque em “Quando terminar” e selecione “Parar de reproduzir.”



Corte uma Foto Rapidamente

No iOS 17, foi introduzida uma maneira mais rápida de cortar fotos. Antes, era necessário abrir a foto, entrar no modo de edição e recortar a imagem manualmente. Agora, é mais simples:

Abra a foto no aplicativo Fotos;

Dê zoom na área desejada e toque em “Cortar” no canto superior direito;

Mantendo pressionado, escolha entre as opções de corte: Tela Cheia, Original, Panorâmico ou 1:1.



Reproduza mensagens de voz mais rapidamente no iMessage

Se você usa o iMessage, saiba que é possível reproduzir mensagens de áudio em velocidades diferentes. Pressione e segure o botão de reprodução de áudio e escolha entre as velocidades: 1x, 1,25x, 1,5x e 2x.



Digitalize texto em vez de digitar

Para digitar rapidamente uma senha ou converter manuscritos em texto, ative a função de digitalização. Abra o aplicativo Notas, toque no ícone da câmera e selecione “Digitalizar texto”. Concentre-se no texto e toque em “Inserir”. O texto será adicionado automaticamente à nota.



Selecione vários itens com dois dedos

Para selecionar rapidamente vários itens, como e-mails, notas ou arquivos em forma de lista, basta arrastar para baixo com dois dedos na tela do seu iPhone. É uma maneira eficaz de gerenciar várias ações de uma só vez.



Reconhecimento de símbolos

No iOS 17, o aplicativo Fotos ficou mais inteligente e pode identificar símbolos comuns encontrados no dia a dia, como etiquetas ou indicadores no painel do carro. Tire uma foto destes símbolos, abra a imagem no aplicativo Fotos e toque no ícone para obter uma breve explicação do símbolo.



Desfaça ações agitando o iPhone

Uma função pouco conhecida permite desfazer ações simplesmente agitando o iPhone. Se você acidentalmente apagou um texto, fechou uma guia ou excluiu uma foto, basta agitar o dispositivo para desfazer a última ação.



Copie e Cole Edições de Fotos

O aplicativo Fotos oferece um editor completo que permite editar suas imagens. O que poucos sabem é que você pode copiar as edições de uma foto e colá-las em outra. Após editar uma imagem, toque nos três pontos e selecione “Copiar edições”. Depois, abra outra foto e cole as edições.



Visualização Rápida de Voos

Se você pressionar e segurar o número de um voo no seu iPhone, uma prévia com as informações do voo aparecerá. É uma função útil para verificar rapidamente os detalhes de um voo.

Agora que você conhece esses recursos secretos do iPhone, aproveite ao máximo seu dispositivo. Estas dicas vão além do básico e podem tornar sua experiência com o iPhone ainda mais prática e eficiente.

