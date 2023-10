Beneficiários em ÊXTASE com novidade do Bolsa Família

O Bolsa Família se tornou um dos programas sociais que mais auxilia os brasileiros, garantindo mensalmente para mais de 20 milhões de beneficiários, um repasse mínimo de R$ 600. Lembrando, que desde que ele foi relançado pelo Governo Federal, em março deste ano, a média de pagamento mensal foi superior aos R$ 600, já que há outros adicionais que são pagos. E recentemente, uma grande notícia foi divulgada inerente ao benefício, entenda.

Qual o foco do programa social?

O principal objetivo do Bolsa Família, segundo o Governo Federal, é permitir que futuramente, as famílias consigam ter uma condição de vida melhor. Ou seja, não é da vontade governamental, que elas vivam recebendo o benefício durante toda a vida.

Entretanto, para que isso fosse possível, foi necessário que o Governo adicionasse algumas regras de permanência no programa social, uma delas, é a frequência mínima escolar e o acesso a saúde também.

Com isso, os jovens e adolescentes acabam tendo uma chance bem maior de conseguir ingressar no mercado de trabalho e no ensino superior, em um futuro próximo.

Vários adicionais serão pagos pelo Bolsa Família

Para ficar ainda melhor, o Governo está realizando o repasse de vários adicionais, para aumentar a renda das famílias e fornecer um estilo de vida melhor também. Já que os adicionais, são focados em grupos específicos de pessoas.

O adicional contempla crianças com idade entre 0 e 6 anos, cada uma delas recebe mensalmente o valor de R$ 150. Isso já ajuda bastante na alimentação e necessidades básicas. Também há outro, focado em crianças, adolescentes e gestantes, no valor de R$ 50.

Contudo, a grande novidade diz respeito ao valor mínimo que é pago por membro de cada família, a saber, R$ 142. Com isso, quanto maior for a família, maior é o valor que ela irá receber por mês.

Grande novidade é anunciada pelo Governo Federal

A grande novidade que foi divulgada recentemente, é inerente às novas vagas que devem surgir no Bolsa Família. O Governo Federal deixou claro que não é a intenção deles cessar as vagas, pelo contrário.

Sempre, eles irão realizar uma busca ativa, pelas pessoas que necessitam do repasse em questão, para quando surgir novas vagas, elas entrarem no programa social e terem uma renda mínima digna.

Portanto, a grande esperança é que nos próximos meses, mais pessoas consigam entrar no programa social a fim de garantir o valor em questão.

