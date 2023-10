Nubank: outros bancos se irritam com o comunicado do ROXINHO

A Nubank continua a revolucionar o setor bancário brasileiro com sua abordagem inovadora. Seu mais recente anúncio não deixou outros bancos à vontade, e isto não é coincidência.

A empresa se destaca não apenas por introduzir novos produtos e serviços, mas também por propor uma transformação fundamental na forma como os bancos tradicionais operam. Recentemente, o Nubank lanou um comunicado que causou desconforto em outras instituições financeiras. Mas você sabe o motivo? Continue lendo e entenda toda a situação.

O que a Nubank fez para irritar outras instituições financeiras?/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank: bancos se irritam com a fintech. Qual o motivo?

Atualmente, ocupando a quarta posição no país em número de clientes, a fintech surgiu como uma opção descomplicada para serviços bancários e, rapidamente, conquistou os brasileiros. Um dos serviços oferecidos que atrai uma grande base de clientes são as conhecidas ‘Caixinhas’, que possibilitam investimentos com rendimentos de até 112% do CDI.

A ascensão da Nubank desencadeou o surgimento de outros bancos digitais concorrentes, que buscam atender às crescentes demandas. No entanto, o Nubank continua sendo o líder desta fatia do mercado.

Novas funcionalidades da fintech chamam atenção

Recentemente, a fintech anunciou o “Nu Limite Garantido”, um produto digital que converte o dinheiro depositado em limite no cartão de crédito. A instituição também lançou a funcionalidade “Meus Limites”, uma opção que permite aos clientes verificar todas as linhas de crédito disponíveis e estabelecer um teto de gastos com mais facilidade.

Com a opção de ajustar o limite manualmente, é possível também verificar as futuras análises de crédito realizadas pelo banco.

Como aumentar o limite no Nubank

Levando em consideração que um dos principais atrativos do Nubank é a praticidade para o aumento do limite de crédito, muitos usuários se perguntam como podem fazer isso. Abaixo, confira um guia passo a passo:

Abra o aplicativo Nubank em seu celular (disponível para Android e iOS). Toque no ícone no canto superior esquerdo. Selecione “Configurar cartão”. Clique em “Ajustar limite”. Toque em “Evolução de limite”. Selecione “Limite atual”. Para sugerir um novo valor, escolha “Sugerir limite”. Informe seus objetivos para o aumento do limite. Digite o valor desejado. Por fim, clique em “Salvar sugestão de limite”.

Após a análise da fintech, o novo limite será exibido na tela inicial.

Como obter um aumento imediato no limite do Nubank

Hoje em dia, o cartão de crédito desempenha um papel crucial na vida da maioria das pessoas. Ter um limite generoso significa ter maior capacidade de compra, já que o parcelamento oferecido pelo cartão é fundamental para que muitos tenham acesso a uma variedade de produtos, itens e acessórios.

Entretanto, antes de um banco conceder um bom limite, é necessário realizar uma análise de crédito com base no perfil do consumidor. Essa etapa costuma ser desafiadora para muitos consumidores devido à baixa pontuação no score de crédito. Vale ressaltar que, para o Nubank, a pontuação não é mais o único critério para aumentar o limite.

O Nubank introduziu o conceito de “limite garantido”. Isso significa que qualquer cliente, independentemente de sua situação financeira, inclusive aqueles com histórico de inadimplência, pode obter o limite de crédito desejado.

Para alcançar esse status no banco digital, é necessário ter uma quantia em dinheiro investida na conta Nubank. O valor investido se converte automaticamente em limite de crédito. Por exemplo, se um cliente investir R$100 na fintech, automaticamente, ele vai ter R$100 de crédito disponível.

Usando este método, caso o cliente não pague a fatura na data de vencimento, o dinheiro investido é utilizado para quitar o débito, mantendo esse valor retido até que os pagamentos sejam efetuados.

