Boa notícia — a Caixa Econômica Federal divulgou nesta semana uma excelente notícia para os clientes que possuem cartão de crédito da instituição. Trata-se de um sistema de pontos que favorecem aos clientes Caixa que usufruírem dos benefícios oriundos dos cartões Caixa. Conheça todos os benefícios e as novidades do cartão.

Quem tem cartão de crédito Caixa pode COMEMORAR MUITO

Caixa anuncia promoção exclusivas

A Caixa Econômica Federal anunciou sua mais nova promoção com ênfase nos portadores de contas e cartões empresariais da instituição. Com base nos valores gastos nos cartões escolhidos — o cliente irá ganhar pontos exclusivos que podem ser trocados por prêmios.

A promoção é válida somente para os clientes da Caixa que aderirem ao programa. Os clientes que gastarem entre R$ 12 mil e R$ 20 mil. Vão receber 6.000 pontos exclusivos no cartão.

Aqueles que gastarem entre R$ 20 mil e R$ 50 mil, vão receber 10 mil pontos. Para obter os pontos máximos que totaliza 50 mil pontos — é necessário gastar R$ 100 mil no cartão de crédito.

Portanto, são pontos bem diretos e que devem ser acumulados até o dia 31. Caso contrário, os mesmos não terão validade. Por esse motivo — é de suma importância que os brasileiros participantes optem cada vez mais pela adesão nessa promoção tão extraordinária da Caixa Econômica Federal.

Afinal, como participar da promoção?

O sistema de pontos da promoção Caixa é semelhante ao sistema de pontos dos cartões de milhas. O cliente obtém acesso a uma série de empresas parceiras e outras companhias aéreas. Portanto, é possível trocar os pontos por uma série de benefícios.

Para participar da promoção é necessário possuir um dos cartões de crédito Caixa Empresarial. A promoção estará disponível até o dia 31 de outubro — portanto, de acordo com o regulamento da Caixa Econômica Federal, a promoção é focada nas contas de Pessoas Jurídicas.

Haja vista que os portadores dos cartões com bandeiras Elo, Visa e Mastercard podem ter acesso. Isto é — em todas as vertentes de cartões da Caixa para empresas. Lembrando que é necessário que o titular tenha aderido ao programa.

Para obter acesso aos pontos é necessário que os titulares usem o cartão em compras online ou presencial — no Brasil ou fora do país até o fim do mês usando os cartões participantes da promoção.

Ademais, basta aguardar os próximos passos que serão divulgados diretamente pelo instagram oficial da instituição. Lembrando que somente os cartões e bandeiras selecionadas terão acesso aos prêmios e trocas descritas.

