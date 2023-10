Todos os meses milhões de brasileiros ficam atônitos esperando os pagamentos do Bolsa Família. Algumas pessoas vão receber o benefício do Governo de maneira atrasada. Isto é, aqueles que foram cortados do programa social e retornaram agora no mês de outubro. É importante ficar atento quanto aos novos valores e datas de pagamentos.

Lista liberada ESTAS pessoas receberão benefício atrasado do governo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família tem pagamentos atrasados

O Bolsa Família irá realizar o pagamento retroativo para as famílias que retornaram agora em outubro para o programa. Em razão de fraudes ou falta de dados — muitas famílias foram cortadas do Bolsa Família nos meses anteriores.

Visto que após isso ter acontecido, elas precisaram ir até o CRAS local. O intuito era exatamente procurar o erro e com isso corrigir aonde estava o erro em razão do corte do programa.

As famílias que conseguiram reajustar o benefício, podem receber o valor referente aos atrasados diretamente em sua conta no Caixa Tem. Lembrando que se trata de uma conta virtual da Caixa, e não uma conta física como é o caso da Poupança.

Os pagamentos do mês de outubro seguirão as mesmas datas, entretanto, algumas pessoas podem receber dinheiro a mais no caso dos pagamentos dos retroativos do Bolsa Família que também serão pagos nos próximos dias.

Afinal, quando os pagamentos retroativos serão feitos?

Os pagamentos retroativos são feitos com base nos cadastros que foram bloqueados ou suspensos. Com base nisso — não há uma data fixa para que os valores sejam repassados para todos os brasileiros. Tudo depende do período que o cadastro sofreu o corte.

O Governo possui até 90 dias para realizar o pagamento retroativo dos pagamentos que foram bloqueados por inconsistências no cadastro. Caso o benefício tenha sido bloqueado por “justa causa” e não tenha retornado, o beneficiário não irá receber nenhum valor.

Entretanto, caso o beneficiário tenha tido o valor cortado por um ou dois meses — e tenha conseguido regularizar a situação. Poderá obter os repasses retroativos do valor nos meses seguintes. O Governo possui até 03 meses para isso.

É válido lembrar que para verificar os valores é necessário acessar o aplicativo da Caixa, Bolsa Família ou Caixa Tem. A fim de verificar o extrato bancário dos próximos benefícios e verificar se os repasses atrasados foram encaminhados.

Todo processo ocorre de maneira totalmente online e rápida. Caso haja algum problema — é necessário ir até uma agência da Caixa para verificar o porquê de não ter sido pago os atrasados do Bolsa Família.

