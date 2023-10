13º do Bolsa Família: governo liberou as datas? Veja quando cai

No mês de outubro, os beneficiários do programa de transferência de renda Bolsa Família já estão com seus pagamentos para começar em breve, e poderão contar com um auxílio mínimo de R$ 600, conforme o calendário do Número de Inscrição Social (NIS). No entanto, o único estado que já recebeu antecipadamente o 13º salário foi Pernambuco. Entenda os motivos e confira o calendário do mês, a seguir.

Pagamento confirmado

Um dos principais programas sociais do Brasil, o Bolsa Família, mantido pela Caixa Econômica Federal, continua a ser um suporte indispensável para mais de 20 milhões de cidadãos de baixa renda que enfrentam desafios sociais.

Todos os meses, durante os últimos dez dias úteis do mês, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) dá início a rodado de pagamentos desses recursos financeiros aos beneficiários com cadastro regular no CadÚnico. Siga a leitura e saiba mais detalhes.

Bolsa Família confirma pagamentos do mês, mas nega 13º

No mês de outubro, os beneficiários poderão contar com um auxílio mínimo de R$ 600, conforme o calendário do Número de Inscrição Social (NIS).

No entanto, é importante destacar que, apesar das expectativas, não há previsão de um 13° “salário” do Bolsa Família para o ano de 2023.

É válido mencionar que o estado de Pernambuco foi exceção em relação ao 13° do Bolsa Família, uma vez que, no mês de junho, o governo estadual implementou um programa que beneficiou mais de 1 milhão de famílias com um pagamento adicional de R$ 150.

Valores adicionais

Para a comodidade dos beneficiários, o MDS já divulgou as datas de pagamento do Bolsa Família para este e os próximos dois meses.

Além do valor regular, neste ano, foram introduzidos benefícios adicionais, como o Benefício da Primeira Infância (BPI) e o Benefício Variável Familiar (BVF), que podem fornecer um suporte financeiro extra de R$ 150 e R$ 50, dependendo da composição familiar.

Os valores extras, que também são chamados de cesta de benefícios, estão melhor ilustrados na tabela, logo abaixo.

Cronograma de repasses para outubro

Beneficiários com NIS terminado em 1: 18 de outubro

Beneficiários com NIS terminado em 2: 19 de outubro

Beneficiários com NIS terminado em 3: 20 de outubro

Beneficiários com NIS terminado em 4: 23 de outubro

Beneficiários com NIS terminado em 5: 24 de outubro

Beneficiários com NIS terminado em 6: 25 de outubro

Beneficiários com NIS terminado em 7: 26 de outubro

Beneficiários com NIS terminado em 8: 27 de outubro

Beneficiários com NIS terminado em 9: 30 de outubro

Beneficiários com NIS terminado em 0: 31 de outubro

O Bolsa Família continua a ser um suporte de vital importância para milhões de brasileiros, proporcionando alívio financeiro em um cenário de desafios socioeconômicos no país.

