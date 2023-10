Brasil terá NOVO benefício de R$ 525; definição foi anunciada

Recentemente, uma definição quanto a um benefício social de até R$ 525, oferecido a vários brasileiros, foi anunciada. O auxílio financeiro será distribuído por meio de cartão magnético ou outro dispositivo eletrônico designado para essa finalidade. Continue lendo, logo abaixo, e entenda quem poderá solicitar o a ajuda financeira.

Benefício é confirmado

A população de Macaé, município fluminense, decidiu de forma democrática e participativa o novo nome da Moeda Social que viabiliza o auxílio financeiro no valor de R$ 525.

A partir de agora, a Moeda Social será denominada Macaíba, em uma escolha que reflete a identidade e a história local. Siga a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre a importante iniciativa social.

Novo nome para moeda social de benefício

Com uma expressiva participação de 51,77% dos moradores, Macaíba foi eleita como a escolha favorita. O nome Macaíba está diretamente conectado à cidade, pois faz referência à palmeira presente na bandeira de Macaé e ao fruto dessa árvore, conhecido como “maca ê,” que deu origem ao nome do município, de acordo com estudiosos da história local.

Outros nomes estavam em votação, como Carukango (19,38%), Farolito (9,95%), Miquié (9%), e Santana (9,90%). Ao todo, 1889 pessoas participaram desse processo democrático.

Macaíba e a política de economia popular e solidária

A criação da Moeda Social Macaíba foi iniciativa da Prefeitura de Macaé, respaldada pela Lei 5.075/2023, que instituiu a Política Municipal de Economia Popular, Justa e Solidária. Cada Macaíba possui o valor de R$ 1.

O auxílio financeiro é distribuído por meio de cartão magnético ou outro dispositivo eletrônico designado para essa finalidade.

De acordo com o programa, o responsável pelo núcleo familiar recebe R$ 150, enquanto o cônjuge também é contemplado com R$ 150. Além disso, os demais membros da família menores de idade recebem R$ 75 cada.

Benefícios para as famílias de Macaé

Para ilustrar, uma família composta por pai, mãe e três filhos pequenos pode receber um total de R$ 525 de auxílio da Prefeitura de Macaé. Importante lembrar que apenas estabelecimentos formalizados têm permissão para abrir contas e receber esses valores.

A Moeda Social Macaíba tem como propósito a movimentação da economia local por meio da venda de produtos e prestação de serviços, contribuindo para o fortalecimento dos pequenos empreendimentos na região.

Essa iniciativa representa um esforço significativo do município de Macaé na luta pela inclusão social e econômica, beneficiando as famílias mais vulneráveis e impulsionando a economia local.

