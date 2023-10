ESTES são os signos mais perigosos, aponta o FBI

A análise dos astros, e suas consequências na vida cotidiana vem sendo, cada vez mais, usada para investigar situações complexas. Para os astrólogos, o trânsito dos planetas é capaz de influenciar escolhas do dia a dia e, até mesmo, orientar decisões em relacionamentos.

Recentemente, uma apuração de dados sobre os signos dos criminosos mais perigosos levou o FBI a criar um ranking, apontando quais signos parecem apresentar maior propensão de algum envolvimento em atividades criminosas. A seguir, continue lendo e surpreenda-se com o que o FBI descobriu.

Você sabe quais os signos mais perigosos, segundo o FBI? Confira o ranking./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

FBI: ranking dos signos mais perigosos

Embora a astrologia seja, frequentemente, vista como uma ferramenta de autoconhecimento e entretenimento, as redes sociais se apresentam como palco de debates sobre a possível correlação entre traços de personalidade atribuídos aos signos do zodíaco e comportamentos criminosos.

Estes são os signos identificados como mais suscetíveis a comportamentos perigosos, de acordo com o FBI:

Áries

Homens e mulheres sob o signo de Áries têm sido associados a comportamentos mafiosos e capazes de envolvimento com diversas atividades criminosas, de acordo com as descobertas do órgão americano. Também parece existir uma tendência para o envolvimento em organizações criminosas e uma propensão a levar vidas duplas repletas de aventuras e riscos.



Câncer

O ranking apontou Câncer como um dos signos com o maior registro de crimes já documentados. Segundo o FBI, a maioria destes crimes envolve feminicídios e assassinatos em série. Este signo também é conhecido por abrigar um número considerável de pessoas com tendências psicopatas e instabilidades mentais.



Capricórnio

Capricórnio aparece no ranking como o signo que demonstra inclinação para participar de grandes roubos e atuar em grupos criminosos, incluindo quadrilhas famosas. Seriam pessoas perigosas, atraindo a atenção por onde passam e, frequentemente, se tornam manchetes em jornais e nas redes sociais.



Sagitário

Para este signo, o estudo identificou pessoas com potencial elevado para atuar como ladrões e golpistas. Possuem um perfil com grande interesse em atividades criminosas, acompanhado de um desejo mórbido de realizar roubos.



Touro

Outro signo com uma presença expressiva no mundo do crime é Touro. Os taurinos são conhecidos por agir de forma independente, e muitos dos criminosos associados a este signo estão envolvidos em crimes relacionados à lavagem de dinheiro.





Ranking do FBI: cuidado com a interpretação

A Astrologia é uma crença que atribui características de personalidade e tendências comportamentais às pessoas, com base em sua data de nascimento e posição dos planetas no momento do nascimento. No entanto, é importante destacar que a Astrologia não tem base científica e não é considerada uma fonte confiável para prever comportamentos criminosos ou avaliar a propensão de alguém a cometer crimes.

As análises astrológicas, geralmente, se concentram em traços de personalidade, características gerais e tendências emocionais de uma pessoa, mas não têm a capacidade de determinar se alguém se tornará um criminoso. Além disso, a Astrologia varia em interpretações e não possui um consenso unificado em relação às características atribuídas a cada signo do zodíaco.

Desta forma, o mais provável é que o ranking do FBI se baseie em estatísticas, mas não devem ser consideradas uma propensão de cada signo para envolvimento em atividades criminosas.

Portanto, qualquer afirmação de que a astrologia pode prever ou explicar os comportamentos dos maiores criminosos do mundo necessita de mais fundamentação científica e é mais uma questão de crença pessoal. Em investigações criminais, as autoridades confiam em métodos forenses, evidências concretas e análises psicológicas para entender o comportamento de criminosos, em vez de depender de interpretações astrológicas.

*Com informações do portal O Petróleo