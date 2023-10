Vai pegar um cinema? Cartão ELO faz ficar bem MAIS BARATO

Ir ao cinema sempre é um programa que diverte toda a família, entretanto, a depender da quantidade de membros do núcleo familiar, fica inviável ir para o cinema tantas vezes. Contudo, o Elo decidiu resolver esse problema e está oferecendo descontos de 50% nos ingressos e também na pipoca para os seus clientes, entenda como funciona os descontos e como ter acesso a ele.

Confira como ter direito a desconto no cinema utilizando o cartão Elo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A promoção está presente em todo o Brasil?

Sim, através da promoção do Elo, é possível assistir os filmes em várias salas de cinemas em todo o Brasil, somando, são mais de 600 em todo o território. O melhor é que o desconto serve tanto para o ingresso quanto para a pipoca. Lembrando que o desconto é único.

Então, se na rede de cinema em certos dias houver algum desconto, o cliente precisará escolher, entre o desconto de 50% do Elo ou qualquer outro desconto ofertado pela rede local de cinema.

Graças a promoção, milhares de usuários irão aproveitar um vasto catálogo de filmes pagando bem menos, o que irá viabilizar levar a família várias vezes para este programa tão amado pelos brasileiros.

Veja também: Agora Dá Para Fazer Empréstimo Do GARANTIA Pelo WhatsApp; Aprenda

Até quando a promoção irá durar?

Os filmes que estarão com os descontos, são todos os que estiverem em cartaz, por isso, a depender da sala de cinema, pode ser que a programação mude um pouco. Fora isso, o cliente Elo pode se divertir à vontade.

Além disso, é importante entender quem terá direito aos descontos, primeiro, os clientes Elo, quando escolherem os filmes em cartaz nas sessões 2D, 3D e XD.

A única exceção são as poltronas D-BOX e as salas VIP ou do tipo Prime. Elas não estão incluídas nos descontos. E aos interessados, há bastante tempo para aproveitar, já que a promoção irá durar até o dia 31 de julho de 2024.

Como participar da promoção e ter os descontos?

O primeiro passo é entrar no site oficial ou no aplicativo e realizar a solicitação de um cartão de crédito, vale lembrar que os clientes têm acesso a vários descontos, além das promoções em cinemas.

O próximo passo, é o mais aguardado por todos: comprar os ingressos. Podem ser adquiridos no site da Cinemark ou no próprio cinema, de forma presencial. A pipoca que está em promoção, é a querida pipoca caramelo, nos tamanhos pequeno e médio.

Por fim, basta fazer-se presente no horário do filme e adentrar na sala e se divertir bastante com o filme e o super desconto oferecido para seus clientes.

Veja também: Nubank Com “LIMITE BOMBA” Em 24 Horas! Veja Como Aumentar