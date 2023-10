Procon ensina como comprar brinquedo barato para Dia das Crianças

Dia das Crianças se aproximando e a pergunta que não sai da cabeça é: como comprar brinquedo barato. Um levantamento realizado pelo Procon-RJ em 13 lojas online, com foco nessa data especial, revelou variações de até 251% nos preços de 100 brinquedos.

Para ajudar pais e qualquer pessoa que vá presentear suas crianças a fazer boas compras, o Procon do Rio de Janeiro forneceu dicas importantes para economizar na compra de brinquedos. A seguir, continue lendo para saber como economizar no presente neste Dia das Crianças.

Veja dicas para comprar brinquedo barato no Dia das Crianças. / Créditos: Envato

Dia das Crianças: Procon alerta sobre variações de preço

A pesquisa aconteceu entre 25 de setembro e 2 de outubro, abrangendo sites voltados para crianças que estão sob a supervisão do órgão. Três destes sites foram notificados devido a irregularidades na divulgação de preços que poderiam induzir o consumidor a erro.

Os sites notificados têm 48 horas para ajustar as informações. Quando havia múltiplos fornecedores do mesmo produto, o levantamento considerou o menor preço. Os valores mencionados podem variar dependendo da data.

De acordo com o estudo, as maiores variações de preço foram encontradas em um jogo, com 251%, e em um quebra-cabeça, com 235%. A menor variação foi de 12% em um lançador com acessórios, em diferentes lojas.

Cássio Coelho, presidente do Procon Estadual, destacou que o comércio eletrônico deverá registrar um aumento de 8% nas vendas no Dia das Crianças, comparado ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm).

Coelho enfatizou que o propósito da pesquisa é auxiliar os consumidores, mostrando que ao comparar os preços do mesmo produto em diferentes locais, é possível economizar consideravelmente. Durante a semana do Dia das Crianças, o Procon-RJ realizará fiscalizações em lojas que vendem produtos para crianças, visando garantir a segurança dos consumidores e orientar os fornecedores sobre as boas práticas de consumo.

Veja dicas para comprar brinquedo barato

O Procon também oferece dicas para a compra de brinquedos mais econômicos. É importante pesquisar, uma vez que produtos idênticos podem ter grandes variações de preço entre as lojas. Também é essencial atentar para o prazo de entrega e as especificações do produto ao comprar online. Verificar a classificação etária, a presença do selo do Inmetro e os rótulos para evitar substâncias que possam causar alergias ou intoxicações é fundamental.

Para evitar fraudes, o Procon recomenda não compartilhar dados pessoais ou fotos por meio de links, aplicativos de mensagens, e-mails ou sites desconhecidos. É aconselhável verificar a reputação do site de compra e utilizar plataformas confiáveis como o consumidor.gov.br. É importante também conhecer a política de troca de cada loja, embora não seja obrigatória.

O Procon-RJ lembra que o direito ao arrependimento é válido para compras pela internet, telefone ou catálogos, inclusive para a compra de brinquedos. O consumidor tem sete dias para desistir da compra por qualquer motivo e deve ser reembolsado, incluindo o valor do frete. Sempre solicite a nota fiscal, independentemente da forma de compra. Para obter mais informações, acesse o site www.procon.rj.gov.br.

*Com informações do Catraca Livre

