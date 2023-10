WhatsApp Web inglês? Veja como corrigir a falha recente

O WhatsApp é usado diariamente por milhares de usuários em todo o mundo, devido ao alto volume de acessos, é comum que qualquer problema seja identificado rapidamente e espalhado pelas redes sociais, foi exatamente o que ocorreu nos últimos dias, quando foi identificado que o WhatsApp Web está apresentando um bug que deixa o idioma em inglês, não é todo o aplicativo, mas uma boa parte dele fica com o idioma trocado. Portanto, confira o que se deve fazer.

Saiba como é possível resolver uma falha do WhatsApp Web | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual a função do WhatsApp Web?

A plataforma web do mensageiro mais utilizado em todo o mundo, é uma alternativa que a empresa achou para permitir que todos pudessem acessá-lo de qualquer local onde estivessem.

Por exemplo, é possível ter o WhatsApp conectado no celular e no PC, através da plataforma web, paralelamente. Isso facilita em vários processos, como no envio de arquivos que estão no desktop para algum contato.

A conexão é bem simples, basta ler um QR Code que aparece na tela do computador através do celular. A plataforma acaba “herdando” as informações e configurações presentes no dispositivo móvel.

Todas as configurações são sincronizadas?

Sim, todas elas são sincronizadas entre a plataforma e o aplicativo, inclusive, o idioma. Por isso, ao relatar os primeiros erros de tradução, se pensou que os usuários que estivessem usando o idioma errado no dispositivo móvel.

Todavia, ao perceber que isso estava ocorrendo com milhares de pessoas, a conclusão obtida era que o problema era bem mais sério, ou seja, estava relacionado às próprias configurações da plataforma.

Geralmente, o erro começa a ser apresentado após atualizar a versão da plataforma do mensageiro. Pelo menos, foi o relato da maioria dos usuários.

Como resolver o problema?

Ainda não há um guia definitivo para resolver o problema, pois cada usuário em algumas situações, conseguiram a solução de maneira diferente. Mas no geral, apenas atualizando o mensageiro novamente ou desinstalando a atualização vigente, foi suficiente para resolver o problema da tradução em questão.

Mas antes de realizar o procedimento, é importante ter certeza se o idioma de entrada do dispositivo móvel e também do computador, está em português. Caso não esteja, mude no celular e desconecte o WhatsApp Web e conecte novamente.

É importante desconectar, pois após algumas atualizações, o mensageiro passou a sincronizar com a “nuvem” também. Ou seja, tornou-se possível utilizar o WhatsApp Web de modo isolado em relação ao telefone celular. Em outras palavras, é possível usar ele mesmo sem internet no celular.

