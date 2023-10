Cartão de crédito NOVO? Veja quais compensam mais HOJE

O Cartão de crédito pode ser um excelente aliado quando o usuário sabe usá-lo da maneira correta, mas é necessário ter bastante cautela no momento de adquirir um, pois a depender do banco emissor do cartão, as taxas podem ser altas. Por isso, é comum que os clientes priorizem bancos que não compram certas tarifas inerentes ao cartão, portanto, confira a lista dos melhores cartões de crédito que há no mercado.

Confira qual o cartão de crédito que mais vale a pena na atualidade | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os bancos digitais estão ganhando bastante destaque

Banco Neon

O primeiro cartão que é indicado, é o do Banco Neon, entre várias vantagens, a principal, é que não há a cobrança de anuidade, além disso, para realizar a solicitação dele, basta acessar o aplicativo do banco e criar uma conta bancária, de maneira totalmente gratuita.

Além disso, ele oferece cashback de 0,5% em qualquer compra com valor superior a R$ 1, além de participação no programa de fidelidade da empresa. Para ficar ainda melhor, é possível realizar mensalmente até 3 saques gratuitos na rede de caixas 24 horas.

Uma vantagem bem interessante, é que o limite de saque está atrelado ao uso do cartão de crédito, a cada 10 compras realizadas, o cliente “ganha” 3 saques gratuitos.

Pão de açúcar

Uma das redes de supermercado mais conhecidas do Brasil, também oferece um cartão de crédito, o chamado Cartão Pão de Açúcar. Ele é bastante famoso devido ao alto limite inicial que comumente é ofertado aos clientes.

Além disso, também não é cobrada taxa alguma de anuidade, outro ponto, é que o banco emissor é o Itaú. Para realizar a solicitação, basta acessar o site do banco.

Para quem irá utilizar o cartão dentro da rede, pode contar com vários descontos de até 20% em certos produtos, tais como vinhos, cervejas e vinhos, além de inúmeros outros.

Cartão de crédito Inter Mastercard Gold

Outro cartão de crédito bastante famoso, é o do Banco Inter, vale lembrar que um dos pontos mais valorizados pela rede bancária, é a possibilidade de conseguir rendimentos bem superiores aos que ocorrem na poupança. Para realizar a solicitação, basta abrir uma conta gratuita no banco e realizar a solicitação.

Qual cartão vale mais a pena?

A escolha de um cartão de crédito é algo bastante individual, pode ser que algumas pessoas prefiram um banco em relação a outro. Todavia, sempre é importante verificar alguns fatores, como taxas, saques gratuitos e claro, limite de crédito.

Outro ponto, é olhar bem no contrato os juros em caso de atrasos e se há alguma cláusula autorizando o banco a tirar o dinheiro da conta corrente do cliente após um determinado período que sua fatura está atrasada.

Tudo isso precisa ser visto antes, para que posteriormente, não ocorra imprevistos e reclamações.

