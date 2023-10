Boa notícia — o banco Itaú divulgou nessa última semana uma notícia que desagradou muitos clientes. A partir desta semana — todas as contas do iti não irá mais render automaticamente 100% do CDI, como está acontecendo anteriormente. Haja vista que esse era um grande diferencial do banco. Lançando a partir de então, uma nova funcionalidade semelhante do do “rival” Nubank.

Itaú entra na onda do Nubank e lança função MUITO PARECIDA | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Itaú anuncia grande novidade

O Itaú anunciou nesta última semana uma notícia que não agradou muito os clientes do banco. Haja vista que o Itaú retirou o rendimento automático na conta de 100% da CDI — migrando para uma outra funcionalidade do aplicativo.

Agora os clientes não irão mais ter seus rendimentos rendendo de maneira automática — apenas se depositarem seus respectivos saldos nas “Metas”. Uma espécie de caixinha de dinheiro — tal como a novidade anunciada pelo Nubank há alguns meses atrás.

Portanto — a partir deste mês todos os valores que estiverem depositados nas Metas irão render o respectivo tributo da CDI. Lembrando que as demais regras continuam permanentemente. Isto é — 100% da CDI a partir do primeiro dia útil do mês, com possibilidade de liquidez diária e sem cobrança de taxas de IOF.

Tudo isso não irá afetar muito os clientes, já que a modalidade ianda estará disponível para todos. O que irá mudar de maneira direta é a maneira como os clientes Iti podem usar a sua conta para renderem o máximo possível da CDI. Ademais, nada será alterado.

Lembrando que isso é uma mudança que não afeta todos os clientes. Os valores que já estão guardados nas Metas — hão de continuar rendendo normalmente. Exceto aqueles que não estão guardados — e sim nas contas correntes dos clientes da instituiçã.

Em resumo: para usufruir do rendimento total da CDI é necessário que o valor seja depositado em uma “Meta” que funciona como uma caixinha do Nubank.

Leia mais: Tem muitos empréstimos? Pagar todos eles ficou BEM MAIS FÁCIL

Afinal, como resgatar?

Portanto, após realizar os procedimentos de adesão. É necessário estar com o saldo ativo em conta e ir até as pastas de Metas e ir resgatando os recursos aos poucos — de acordo com o intuito naquele momento.

Os valores em conta que foram depositados antes da alteração, hão de render como estavam. Entretanto, a partir do anúncio divulgado — somente os recursos depositados dentro das Metas hão de render a liquidez especificada. Haja vista que a transferência e resgate continuam da mesma maneira.

Logo, é possível retirar os valores parciais ou não. Tudo de maneira automática e imediata, sem análise ou taxas adicionais. O dinheiro ficará disponível novamente para uso após o resgate. Podendo ser feito investimentos, transferências e muito mais.

Leia mais: Novidade! Quando passa a valer o novo faturamento MEI: 144,9 MIL