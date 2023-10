O WhatsApp está testando uma nova funcionalidade de segurança. Dentro do aplicativo existem conversas pessoais, profissionais, etc. Muitas vezes é necessário que haja uma segurança a mais. Até então — o WhatsApp sequer tinha um sistema de segurança para terceiros que pegassem o dispositivo. Agora existe a abertura do aplicativo por PIN ou biometria. Entretanto, uma nova funcionalidade está chegando e deixando todos surpresos.

WhatsApp terá senha ÚNICA e SECRETA para proteger seus dados | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp anuncia novidade

A Meta informou nesta semana que está testando uma nova funcionalidade para o aplicativo. Na qual será possível ter uma proteção a mais nas conversas e chats em grupos. Haja vista que tudo isso aumenta ainda mais o nível de proteção das contas no WhatsApp.

Quando o usuário entra no WhatsApp precisa passar por uma camada de segurança, caso esteja ativada — que é o PIN ou biometria. Na qual quando terceiros pegam o dispositivo, não conseguem acessar as conversas sem autorização.

Entretanto, mesmo assim — é possível que haja momentos que terceiros tenham acesso ao dispositivo e acabe dificultando as camadas de segurança em proteger as informações presentes dentro do aplicativo.

Por isso, a Meta anunciou uma nova camada que irá ficar em paralelo com as conversas “arquivadas”. Uma espécie de gavetas na qual os usuários irão guardar as conversas que não desejam que sejam visíveis.

Afinal, como funciona?

Para usar a funcionalidade é necessário estar com a versão atualizada do WhatsApp. Lembrando que está disponível somente para a versão beta do mesmo. Feito isso — os usuários precisarão encontrar uma conversa que desejam que se torne privada.

Feito isso — irão ativar a palavra secreta. Que é uma senha que os usuários deverão digitar a fim de entrarem na conversa. Seja chat normal ou em grupo.

Com isso será possível blindar as conversas com mais uma camada de segurança. Os dados armazenados estarão protegidos por cerca de três camadas.

Mesmo alguém conseguindo burlar a senha de acesso inicial e até mesmo a biometria. Será necessário ter a chave de acesso individual para adentrar nas conversas privadas que não podem ser acessadas.

Trata-se de um complemento a funcionalidades que já estão presentes no WhatsApp. Haja vista que se trata de uma função que estima-se que será usada por muitos usuários. Lembrando que a segurança e privacidade é um dos novos pilares do WhatsApp nos dias atuais.

É uma nova medida do WhatsApp e tudo indica que esteja disponível para todos no início de 2024. Até então, milhares de usuários já estão testando nas versões beta do aplicativo.

