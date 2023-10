O Desenrola Brasil é o programa do Governo Federal que promete ajudar os brasileiros no combate às dívidas. Haja vista que mais da metade da população brasileira possui algum tipo de inadimplência. Isso acaba prejudicando a vida financeira dos brasileiros, dificultando à análise e aprovação de crédito. O Desenrola está iniciando uma nova fase e milhões de pessoas serão alcançadas.

Descontos MAIORES! Nova fase do Desenrola promete MUITO e começa HOJE (9) | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Desenrola Brasil divulga novas informações

A nova fase do Desenrola Brasil conta com muito mais descontos e “promoções” exclusivas para os brasileiros. O intuito é que os brasileiros interessados consigam quitar todas as suas dívidas de maneira simples, fácil e rápida.

O Desenrola Brasil propõe que haja uma redução no número de endividados no país. Sejam dívidas públicas ou privadas. Cada etapa do programa conta com um público diferente. Por exemplo: na primeira etapa ou primeira fase — os brasileiros com dívidas de até R$ 100 foram alcançados.

Já na segunda etapa, os brasileiros que possuem renda mensal de até R$ 20 mil foram contemplados. Finalmente chegou na etapa tão desejada e almejada pelos brasileiros — trata-se do momento que o Desenrola Brasil irá alcançar os brasileiros de baixa renda e outras classes trabalhistas.

Haja vista que o intuito é alcançar as dívidas comuns. Como de água, luz, telefone e gás. Sem contar que irá auxiliar os MEIs a quitarem todas as suas dívidas de maneira simplificada. O Governo lançou a sua plataforma oficial — que estará disponível a partir deste mês.

As dívidas que terão prioridade em serem alcançadas serão as de até R$ 5 mil. Podendo ser negociadas rapidamente direto do telefone. Lembrando que dívidas bancárias podem ser ajustadas através do contato direto com o banco e descrição do interesse em participar do programa.

Leia mais: Se você gasta dinheiro com estas 6 coisas, seu salário NUNCA SOBRA

Afinal, como funciona a nova fase?

Funciona de igual modo as demais fases. Entretanto, nesta nova etapa é comum que os brasileiros consigam muito mais descontos. Haja vista que os descontos grandiosos podem ser de até 96%. Lembrando que o ênfase é nas dívidas de consumo geral.

Além disso, o parcelamento de dívidas maiores será bem mais simplificado. Ofertando aos brasileiros um parcelamento de até 60 vezes. O pagamento é feito mediante um acordo entre o cidadão e a instituição.

A parcela mínima referente ao brasileiro é de R$ 50 com taxa de juros que chega perto dos 2% ao mês. As parcelas hão de ser mais sucintas e com mais facilidade de controle.

Portanto — para participar dessa nova etapa é necessário entrar em contato com as instituições cujo a dívida está em aberto e pedir a negociação. Ou então — aguardar o lançamento do aplicativo oficial do Desenrola Brasil e conseguir realizar as negociações de maneira simplificada.

Leia mais: Anote na agenda! Dia 9 será o FIM das SUAS DÍVIDAS; saiba mais