Ativar o Modo Avião à noite pode ser o caminho para um vício diário; entenda

Nos dias de hoje, os smartphones se tornaram quase que uma extensão do nosso corpo, se tornando inseparáveis para muitas pessoas, que podem até mesmo mantê-los ao lado da cama na hora de dormir, quando na verdade deveriam fugir de distrações no momento de real descanso. No entanto, o modo avião pode ser um grande aliado para quem deseja, de fato, ter uma noite tranquila revigorante. Saiba mais detalhes, a seguir.

Ativar o modo avião à noite pode ser o caminho para um verdadeiro descanso. — Foto: Reprodução

Use com moderação

No mundo atual, os smartphones se tornaram inseparáveis de nossas vidas, muitas vezes permanecendo ao nosso lado até na hora em que deveríamos estar, de fato, dormindo e longe de qualquer distração visual.

No entanto, surpreendentemente, uma pequena alteração em nossos hábitos noturnos pode ter efeitos inacreditáveis tanto para nossa saúde quanto para os próprios aparelhos. Ainda não entendeu? Continue a leitura, a seguir, e saiba o que iremos revelar.

5 motivos para você usar o modo avião

Dormir bem é fundamental para viver melhor, e uma ação simples que pode colaborar muito com isso é colocar o smartphone no modo avião antes de se deitar. Logo abaixo, mostramos ao menos cinco ótimos motivos pelos quais essa prática pode ser benéfica:

1. Notificação e microdespertar

Quando estamos em repouso, não há necessidade de sermos incomodados por mensagens ou notificações. Ativar o modo avião elimina esses candidatos a perturbadores do sono, permitindo que alcancemos um estado de repouso profundo e restaurador, sem interrupções indesejadas.

2. Sono infinitamente melhor

Evitar as perturbações sonoras e visuais causadas por notificações durante a noite ajuda a prevenir os microdespertares, que podem prejudicar a qualidade do nosso sono.

Desativar o modo avião ao acordar nos permite verificar as mensagens de forma consciente, sem comprometer nosso descanso.

3. Menos exposição a ondas eletromagnéticas

Colocar o smartphone no modo avião durante a noite reduz a exposição às ondas eletromagnéticas, o que se mostra particularmente relevante se mantivermos o aparelho próximo à cabeceira da cama. Essa ação simples pode contribuir para nossa saúde a longo prazo, minimizando potenciais riscos.

4. Alarme garantido

A preocupação em perder a hora de manhã pode ser descartada quando utilizamos o modo avião. Ele permite que continuemos a utilizar aplicativos de alarme, garantindo que acordemos no horário desejado sem o risco de interrupções por notificações.

5. Carregamento otimizado

Para aqueles que costumam carregar seus smartphones durante a noite, o modo avião pode ser um aliado valioso. Ele otimiza o processo de recarga, assegurando que o dispositivo esteja completamente carregado pela manhã, mesmo quando o tempo é limitado.

Vícios do bem

Colocar o smartphone no modo avião à noite é uma ação simples, mas de impacto significativo. Além de melhorar a qualidade do sono e preservar a saúde, também contribui para a longevidade do próprio aparelho.

Portanto, na próxima vez que se preparar para descansar, lembre-se de ativar o modo avião, proporcionando uma noite tranquila, benéfica para sua mente e para a durabilidade de seu dispositivo móvel. Seu bem-estar e seu celular certamente agradecerão!

