ESTES 4 aplicativos mostram senhas de Wi-Fi de graça a você

Existem inúmeras situações no cotidiano que é preciso buscar senhas de Wi-Fi. Nem sempre estamos em nosso refúgio cercado por redes de internet. Nesses momentos é importante obter o auxílio de aplicativos para descobrir a senha de Wi-Fi de graça e não ficar desconectado de maneira alguma. Alguns dos aplicativos citados exigem acesso root — haja vista que nenhum dos aplicativos oferece opções avançadas de quebra de senha! Entretanto, pode ser um excelente auxiliador na maioria dos casos.

Wi-Fi Password Recovery

Disponível somente para os dispositivos Android, o Wi-Fi Password Recovery permite que os usuários consigam recuperar a senha de Wi-Fi. Isto é — já haviam se conectado na rede anteriormente mas por algum motivo acabou perdendo a senha. É necessário que o usuário tenha permissões de root para conseguir usar o aplicativo.

Lembrando que é um aplicativo totalmente gratuito — com opções adicionais de compra dentro do aplicativo. É uma das referências no segmento.

Instabridge

Disponível para Android e iOS, o aplicativo é um forte concorrente do Wi-Fi Map. Através de uma rede social de compartilhamento — os usuários compartilham as senhas de Wi-Fi e permitem que outros usuários se conectem de maneira totalmente automática.

Logo — o aplicativo acaba mapeando todas as conexões da região e permite o acesso às conexões compartilhadas. Haja vista que o aplicativo é totalmente gratuito e com opções pagas dentro do mesmo.

Wi-Fi Map

O Wi-Fi Map é um aplicativo que permite que os usuários descubram senhas compartilhadas em todo o mundo. Através de um imenso catálogo com mais de 100 milhões de pontos espalhados por todo o mundo — o aplicativo permite que os usuários se conectem em redes compartilhadas de maneira simplificada e com total segurança.

Tal como o anterior — o aplicativo é totalmente gratuito com produtos pagos dentro do mesmo. Ademais, é necessário assistir alguns anúncios para liberação dos recursos disponíveis.

Osmino Wi-Fi

Disponível para Android e iOS, o aplicativo funciona de semelhante modo aos anteriores. É um aplicativo eficiente no que faz e possui um teste rápido de velocidade. Ele é totalmente gratuito com opções pagas dentro do mesmo — caso contrário, serão exibidos anúncios durante o uso do aplicativo.

Portanto, esses aplicativos possuem um paralelo — todos permitem uma conexão compartilhada. Nenhum dos aplicativos acima permitem que haja uma invasão de rede — mas sim um acesso legalizado mediante uma análise da rede em si.

Existem inúmeros aplicativos do segmento e todos com a mesma proposta. Para instalar os aplicativos é necessário pesquisar o nome deles na loja de aplicativos e realizar o download.

