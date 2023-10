Qual será o valor para assinar o TikTok? Aplicativo será pago mesmo?

O TikTok chegou no país há alguns anos e já ganhou uma grande notoriedade, sobretudo, entre os jovens. Mas nos últimos meses, todas as idades começaram a consumir conteúdos postados na rede social, o seu grande salto em popularidade ocorreu durante a pandemia, já que todos precisam ficar em casa. Todavia, algo vem preocupando aos usuários do aplicativo, a possibilidade dele se tornar pago, entenda se isso deve acontecer e quando irá custar os planos.

TikTok gera renda com anúncios

Recentemente, a plataforma começou a monetizar os vídeos produzidos pelos seus usuários, claro, os originais. Pois é dessa maneira que a rede social consegue gerar receita, agora que já está estabilizada no Brasil.

Isto é, ela paga os criadores para produzir os vídeos e as empresas e anunciantes, pagam ao TikTok para anúncios das marcas serem exibidos entre um vídeo e outro. Basicamente, são os anúncios que sustentam toda esta cadeia.

Então, a proposta seria para que os usuários não tivessem que ver os anúncios, como ocorre com outras plataformas, mas para isso, seria necessário o pagamento mensal de um certo valor.

Quanto irá custar o plano?

Ainda não há tantos detalhes em relação ao preço, mas deve ser em torno de 4 dólares por mês, convertendo, é cerca de R$ 20. Ou seja, os interessados pagam a taxa e ficam livres dos anúncios.

Lembrando que se o usuário estiver fazendo um vídeo patrocinado, o TikTok não irá tirar o “patrocínio”, pois entende-se que o valor é para anúncios que o TikTok recebe a quantia, não o influenciador.

Outro ponto que vale ser destacado, é que todas essas informações não são oficiais, mas sim, especulações dos usuários nas redes sociais, mas há uma grande tendência que isso de fato aconteça.

Todos serão taxados?

Provavelmente o modelo de negócio será parecido com o que ocorre no YouTube atualmente, onde os usuários podem usar todas as funcionalidades da plataforma, de forma gratuita, mas para isso, é necessário ver vários anúncios.

Caso o usuário não deseje isso, pode acabar optando por pagar a assinatura premium, que custa um pouco mais de R$ 20. Lembrando, que ela também oferece algumas funcionalidades exclusivas, como a reprodução em segundo plano, para chamar a atenção dos usuários.

Portanto, ninguém será taxado, caso queira, pode usar a rede social de maneira gratuita, contudo, caso opte, será possível pagar o valor mensal e ficar livre dos anúncios para sempre.

