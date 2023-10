Filhos adultos: especialista revela O TRUQUE para melhorar a relação com eles

Filhos adultos trazem novos desafios para a dinâmica da maternidade e da paternidade. São choques geracionais, novas formas de pensar, além de importantes atualizações sobre relacionamentos, carreira e objetivos de vida.

Sarah Epstein, terapeuta de casais e famílias, em Dallas, nos Estados Unidos, afirma que, apesar de ser um campo desafiador na área de Psicologia, também é um universo muito rico de opiniões, com trocas intensas de ambos os lados. A seguir, veja o que a especialista fala sobre a construção do relacionamento com filhos adultos e como melhorar a comunicação e, consequentemente, a rotina.

Filhos adultos: especialista dá dicas para melhorar relação./ Créditos: Envato

Filhos adultos: “auditoria de relacionamento” é dica importante

Para a especialista, se você é um pai ou mãe e percebe que seu filho adulto está sofrendo, faça uma auditoria de relacionamento. A ideia, é simplesmente, manter uma conversa honesta sobre como a relação parece para cada um de vocês. Pode incluir perguntas como:

Como você se sente em relação ao nosso relacionamento?

O que você mais gosta de fazer juntos?

Quais são as partes de nosso relacionamento que você menos gosta?

Como você prefere conversar e colocar o papo em dia?

Como se sentem nossas conversas?

Você se sente apoiado?

Há algo que você gostaria que eu soubesse?

Conversa pode oferece informações valiosas para a relação

Esta conversa permite que seu filho adulto forneça informações sobre quais partes do relacionamento estão ótimas e quais partes estão faltando. A especialista sugere que a abordagem seja aberta, sincera e curiosa. “Se você não pode lidar com informações mais diretas, ou sabe que ficará na defensiva, talvez não esteja pronto para isso. Melhorar qualquer relacionamento significa assumir a responsabilidade pelos problemas que você contribui. E se o relacionamento tem parecido distante ou amargo, pode haver áreas em que você é chamado a mudar seu comportamento ou estilo de comunicação”, afirma Sarah.

Este tipo de auditoria também sinaliza que você deseja um relacionamento que funcione para ambos. Em algumas famílias, os pais ditam como seu relacionamento com os filhos adultos deve ser e o impõem por meio de um senso de obrigação. Eles explicam as expectativas ao filho sem nunca perguntar o que o filho deseja da relação. Uma auditoria como esta, em vez disso, sinaliza o desejo de conhecer as necessidades de seu filho adulto dentro da relação e de se comprometer com um vínculo que funcione para ambos.

Melhorar a comunicação traz benefícios para todos

Uma auditoria de relacionamento pode trazer à tona informações importantes. Os pais podem se sentir gratificados ao descobrir que seu filho adora passar tempo com eles. Pais e filhos podem descobrir que ambos preferem passar tempo juntos em configurações semelhantes, como um jogo de beisebol ou jantar fora, deixando-os com mais oportunidades para tornar isso realidade.

“No entanto, a auditoria também pode revelar pontos de dor. O filho pode, às vezes, sentir que está sendo julgado, não ouvido ou não apoiado. Este feedback oferece uma oportunidade de mudança e a busca por novas maneiras de interagir. Para obter os melhores resultados, peça mais clareza. O que seria um apoio? Como seria a proximidade?”, orienta a especialista.

Leia mais: Conselhos de pai e de mãe: 6 lições que os filhos deveriam aprender

Sensação de segurança no âmbito familiar pode aumentar

A própria auditoria também cria maior sensação de segurança no relacionamento entre pais e filhos adultos, já que esta conversa sinaliza uma disposição para se envolver em relacionamentos potencialmente difíceis. “Chamar seu filho adulto para uma conversa franca diz a ele ‘Quero saber como você se sente, estou pronto para assumir a minha parte nas coisas e acredito que podemos superar os obstáculos juntos”.

Realizar esta auditoria de relacionamento se torna o primeiro de muitos passos para fortalecer esse relacionamento importante e navegar com mais facilidade pelos seus altos e baixos inevitáveis.

Leia mais: Por que tantas pessoas têm MEDO do Discord? Como proteger seus filhos