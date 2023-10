OFICIAL! Governo confirma lista de quem receberá mais de R$ 599 este mês

Todos os meses o governo libera, sob administração do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) o acesso a um saque no valor de R$ 600 para mais de 20 milhões de famílias de baixa renda, podendo ser acrescido de valores adicionais, dependendo da composição familiar. Entenda, logo abaixo, os requisitos para receber o auxílio e quem receberá este mês.

Governo confirma benefício

Recentemente, o governo federal confirmou que, neste mês, beneficiários do programa Bolsa Família terão a oportunidade de realizar o saque de R$ 600.

Este programa de transferência de renda é destinado exclusivamente a cidadãos de baixa renda que enfrentam situações de vulnerabilidade social. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda as novidades do auxílio social para este mês de outubro.

20 milhões de beneficiários pelo Bolsa Família

O saque de R$ 600 do Bolsa Família

Caso o titular do benefício não tenha em sua composição familiar crianças, jovens com menos de 18 anos de idade ou gestantes, o benefício será pago no valor de R$ 600.

Cesta de Benefícios

No entanto, se esses grupos estiverem incluídos, serão oferecidos valores extras, também conhecidos como Cesta de benefícios, onde entram o Benefício da Primeira Infância (BPI) e o Benefício Variável Familiar (BVF), com bonificações de R$ 150 e R$ 50, respectivamente.

Entenda melhor os valores adicionais na tabela, logo abaixo.

Quem tem direito a receber?

Para receber os valores do Bolsa Família, é necessário estar inscrito e com os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O pagamento é efetuado de acordo com o NIS (Número de Inscrição Social) de cada beneficiário.

Cronograma de pagamento do Bolsa Família em outubro

Confira as datas de pagamento de acordo com o final do NIS:

Final 1: 18 de outubro

Final 2: 19 de outubro

Final 3: 20 de outubro

Final 4: 23 de outubro

Final 5: 24 de outubro

Final 6: 25 de outubro

Final 7: 26 de outubro

Final 8: 27 de outubro

Final 9: 30 de outubro

Final 0: 31 de outubro

