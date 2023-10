Pagamento NACIONAL a partir R$ 1.320,00 começa dia 25; veja quem recebe

O calendário de pagamento dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o mês de outubro de 2023, foi recentemente divulgado pelo Ministério da Previdência Social e seus respectivos benefícios devem atender cerca de 37 milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda quando irá receber.

Outubro de bolso cheio

O Ministério da Previdência Social já divulgou o calendário de pagamento dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o mês de outubro de 2023, atendendo a cerca de 37 milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil.

Início dos pagamentos aos segurados do INSS

Os depósitos dos benefícios, tanto de aposentadoria, como de auxílio-doença terão início no dia 25 de outubro, seguindo um padrão de acordo com o valor do benefício, com algumas distinções, conforme mencionaremos, a seguir.

Benefícios de até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de outubro

Final 2: 26 de outubro

Final 3: 27 de outubro

Final 4: 30 de outubro

Final 5: 31 de outubro

Final 6: 1º de novembro

Final 7: 3 de novembro

Final 8: 6 de novembro

Final 9: 7 de novembro

Final 0: 8 de novembro

Benefícios acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1º de novembro

Finais 2 e 7: 3 de novembro

Finais 3 e 8: 6 de novembro

Finais 4 e 9: 7 de novembro

Finais 5 e 0: 8 de novembro

Como verificar a data de repasse?

Para descobrir a data exata de pagamento, basta observar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço. Por exemplo, se o seu cartão de benefício termina em 123456789-0, considere o número 9 como dígito final.

Realizando a consulta do extrato

Os beneficiários têm a facilidade de verificar o extrato do INSS através do aplicativo do INSS ou do site Meu INSS. O acesso é feito com a conta Gov.br, que é o login único para os serviços digitais do governo federal.

Tanto no aplicativo quanto no site, você poderá conferir informações essenciais, como o extrato de pagamento de benefícios, os valores a serem recebidos no próximo calendário, as datas de pagamento, além de agendar ou remarcar perícias e utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Esteja sempre bem informado sobre o seu benefício do INSS seguindo o calendário de pagamentos e utilizando as ferramentas disponíveis para acompanhar seu extrato.

