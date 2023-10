Meta adiciona chatbot interpretados por famosos no WhatsApp; confira

A empresa Meta, que administra 3 redes sociais bastante famosas, a saber, o Facebook, WhatsApp e Instagram, está preparando uma grande surpresa a todos os seus usuários, isto é, chatbots inteligentes que irão interpretar artistas famosos, serão 28 e cada um terá sua própria personalidade e voz. Eles serão os companheiros ideais para momentos distintos, como um jogo de aventura ou um trabalho da faculdade. Saiba mais sobre o assunto.

Quais as vantagens da implementação dos bots?

A principal vantagem, será a facilidade que as pessoas terão em ter acesso a inteligência virtual, por mais democratizada que ela já esteja, nem todos têm acesso a ela ainda. Isso ocorre por vários motivos, sendo o principal, a dificuldade que há para realizar o cadastro em algumas plataformas, além disso, a maioria ainda está disponível apenas em inglês.

Todavia, ao adicioná-las ao WhatsApp, Instagram e Facebook, será possível ter acesso a elas com poucos cliques. E como elas irão representar personalidades famosas, o usuário se sentirá ainda mais acolhido.

Neste primeiro momento, apenas personagens gringos estão sendo adicionados, já que a versão beta está disponível apenas nos EUA, no momento. Contudo, a tendência é que posteriormente mais personagens sejam adicionados.

Quais celebridades estão disponíveis?

Como salientado, no momento, apenas celebridades estrangeiras foram adicionadas. As principais são:

O famoso cantor Snoop Dogg, ele irá assumir o papel de Dungeon Master;

A querida socialite Paris Hilton, será a Amber;

O conhecido jogador de futebol americano Tom Brady, sendo o Bru;

O atleta de basquete Chris Paul;

A tenista Naomi Osaka será a Tamika.

Como é notório, cada um dos personagens possuem uma identidade específica para determinados momentos. Por exemplo, ao jogar um jogo de aventura, pode pedir a ajuda ou a companhia do Snoop Dogg, ao querer selecionar um anime para assistir, a ajuda de Tamika.

Como utilizar os assistentes virtuais no dia a dia?

Cada assistente pode ajudar o usuário de uma maneira única. Basicamente, com a utilização de inteligência artificial, eles saberão falar sobre qualquer assunto. Mas é válido lembrar que todas as perguntas e solicitações devem respeitar as regras.

Todavia, é possível solicitar um cronograma personalizado para aprender inglês, por exemplo. Ou então para aprender a matemática básica ou as disciplinas que são pré-requisitos para ir bem em funções logarítmicas.

Além disso, ainda é possível ganhar até um dinheiro extra, solicitando que o chat faça um projeto de frases e imagens para serem postadas nas redes sociais durante um determinado mês.

