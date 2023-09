Conhecido como o apito da morte, a réplica de um antigo instrumento asteca de sopro foi produzida por um youtuber e emite sons capazes de amedrontar até os mais corajosos curiosos da web. Continue a leitura, logo a seguir, e entenda mais detalhes sobre o a relíquia do som mais horripilante que você já escutou.

Aztec Death: som mais assustador do mundo foi recriado por influenciador. | Foto: Reprodução / Freepik

Tapem os ouvidos

Recentemente, o engenheiro James J. Orgill, conhecido por seu canal de YouTube Action Lab, apresentou aos seus seguidores um apito que ele descreveu como “o som mais aterrorizante do mundo”.

Trata-se de uma réplica de um antigo instrumento asteca de sopro, que emite um som semelhante a um grito de agonia, e cujo propósito ainda é objeto de mistério para os especialistas. Continue a leitura, logo abaixo e entenda mais detalhes sobre o curioso objeto.

O som do apito da morte

Durante a gravação, o apresentador alertou: “O som produzido por este apito da morte é capaz de instilar medo em seu coração”. Se você estiver corajoso o suficiente, pode ouvir o áudio sinistro clicando no botão de reprodução abaixo, embora devamos aconselhar cautela, especialmente para pessoas mais sensíveis.

As réplicas deste apito asteca foram elaboradas por Orgill usando uma tecnologia de impressão 3D. Elas foram modeladas com base na primeira peça desse tipo, que foi descoberta por arqueólogos em 1999, na Cidade do México. Veja o modelo criado pelo youtuber, logo abaixo.

Apito asteca feito através de impressora 3d. Foto: Reprodução / YouTube @ActionLab

Objeto original tem origem macabra

O contexto em que o apito original foi encontrado já era perturbador por si só: ele estava preso à mão de um esqueleto decapitado, em um antigo templo onde os astecas realizavam rituais de sacrifício humano.

No entanto, demorou cerca de 15 anos para que os cientistas conseguissem soprar através do apito e libertar o som que estava contido nele. Os pesquisadores explicam que o apito da morte foi projetado com base na anatomia da laringe humana.

Quando alguém sopra nele, o ar se divide em duas correntes, gerando ondas sonoras vibrantes que reverberam em uma câmara antes de escapar por um segundo orifício.

Som cercado de mistérios

O propósito por trás desse som aterrorizante ainda é um enigma. Alguns estudiosos sugerem que o instrumento era usado para amedrontar inimigos antes de batalhas e, possivelmente, para criar um clima de terror entre aqueles que estavam por perto.

Apito pode ser comprado

Se você ficou intrigado com essa engenhoca e não possui acesso a uma impressora 3D, basta procurar por “Screaming Aztec Death Whistle” (Apito de Morte Asteca Gritando, em tradução literal) na Amazon. Você encontrará diversas versões deste fascinante objeto à venda.

Prepare-se para ouvir o som da morte

Assista ao vídeo, logo abaixo, se tiver coragem.

