E agora, José? Alterações reveladas para o Bolsa Família de outubro

Com o calendário do Bolsa Família já divulgado, mais de 20 milhões de famílias que estão inscritas terão a oportunidade de receber o pagamento padrão no valor de R$ 600, conforme estipulado pelo programa. No entanto, é importante destacar que o pagamento do benefício no mês de outubro estará dentro das novas regras que podem impactar um considerável número de beneficiários. Entenda melhor, a seguir.

Mudanças em outubro

O programa Bolsa Família concluiu mais um ciclo de pagamentos na última sexta-feira (29), e agora se prepara para efetuar os repasses programados para o mês de outubro.

Com o calendário já estabelecido, mais de 20 milhões de famílias que estão inscritas terão a oportunidade de receber o pagamento padrão no valor de R$ 600, conforme estipulado pelo programa.

Esta iniciativa, criada durante o mandato do atual presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores (PT), tem como objetivo principal auxiliar as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, contribuindo assim para o combate à fome e à desigualdade social.

Novo mês, novas regras

Entretanto, é importante destacar que o pagamento do benefício no mês de outubro será regido por novas regras que podem impactar um considerável número de beneficiários. Isso se aplica especialmente às famílias unipessoais, ou seja, aquelas que possuem apenas um integrante.

Agora, essas famílias estão sujeitas a um limite de inscrição de 16%. Em outras palavras, caso o município em questão já tenha atingido o limite estabelecido para beneficiários que vivem sozinhos, não será possível realizar novas inscrições no programa Bolsa Família.

O que muda para unipessoais?

Esta medida foi implementada com o propósito de combater possíveis fraudes que vinham ocorrendo no programa, cujo número havia aumentado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal (PL). De acordo com as novas regras, apenas 16% do total da folha de pagamento do benefício em cada município poderá ser direcionado para os grupos de beneficiários mencionados anteriormente.

O governo enfatiza que essa modificação visa redirecionar os recursos do Bolsa Família para as famílias que verdadeiramente necessitam desse apoio financeiro.

É importante ressaltar que, somente entre 2021 e 2022, houve um aumento significativo de 197% no número de famílias unipessoais inscritas no programa, que antes era denominado Auxílio Brasil e atualmente é conhecido como Bolsa Família. Em 2018, o programa atendia a 1,8 milhão de beneficiários nessa categoria, enquanto em 2022 esse número subiu para 5,5 milhões.

Valores adicionais em vigor

É importante lembrar, também, que já está em vigor as novas regras relacionadas aos valores extras que cada grupo familiar poderá receber, caso cumpra determinados requisitos exigidos pelo programa de transferência de renda do governo federal. Confira mais detalhes na tabela abaixo.

