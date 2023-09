Harry Potter de LUTO: 8 grandes personagens já morreram

Para os fãs da saga Harry Potter, a triste notícia do recente falecimento de Sir Michael Gambon, famoso por sua interpretação do personagem Alvo Dumbledore, na última quinta-feira (28), deixou a todos perplexos. No entanto, ao longo dos anos, outros astros da sequência de oito filmes já não estão mais entre nós. Saiba mais detalhes, logo a seguir.

Astros que deixaram saudades

O renomado ator Sir Michael Gambon, famoso por sua interpretação do personagem Alvo Dumbledore na icônica saga “Harry Potter”, faleceu aos 82 anos em um hospital, na última quinta-feira (28). A triste notícia foi oficialmente confirmada por sua família.

No entanto, infelizmente esta não é a primeira perda para o elenco da série de filmes do famoso bruxinho. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba quais atores da saga que já faleceram.

Os 8 astros da saga Harry Potter que já faleceram

Além de Michael Gambon, outras estrelas da saga do bruxinho nos deixaram. Saiba quais foram, logo abaixo.

Robbie Coltrane

No ano passado, o talentoso ator Robbie Coltrane, conhecido por seu papel como Hagrid, também nos deixou após enfrentar problemas de saúde por dois longos anos.

Alan Rickman

Alan Rickman, uma lenda do cinema e dos palcos, ficou imortalizado como o professor Severus Snape, um personagem que cativou o público jovem com sua voz profunda e sua complexidade moral, transitando entre a vilania e o heroísmo. O astro sucumbiu a uma batalha contra o câncer há seis anos.

Richard Harris

Também devemos lembrar do lendário Richard Harris, que interpretou Alvo Dumbledore nos primeiros dois filmes da saga. Harris nos deixou em 2002, aos 72 anos, após uma luta contra o câncer. Michael Gambon assumiu o papel a partir do terceiro filme da série.

Richard Griffiths

Outras perdas incluem o talentoso ator Richard Griffiths, que interpretou Vernon Dursley, o malvado tio postiço de Harry Potter, e faleceu aos 65 anos de complicações pós-cirúrgicas em 2013.

Dave Legeno

Em seguida, Dave Legeno, conhecido por interpretar o vilão Fenrir Greyback, foi encontrado morto em uma trilha nos Estados Unidos devido ao forte calor da região, que atingia temperaturas de até 48°C.

John Hurt

John Hurt, um ator britânico indicado ao Oscar, também fez parte do elenco e nos deixou em 2017 aos 77 anos, após enfrentar complicações intestinais, apesar de ter superado um câncer no pâncreas em 2015.

Verne Troyer

Em 2018, perdemos Verne Troyer, conhecido por fazer o papel de um dos duendes do banco Gringotes em Harry Potter. O ator morreu devido a complicações relacionadas ao álcool, conforme relatório médico.

Helen McCrory

E, mais recentemente, em 2021, a talentosa Helen McCrory, conhecida por seus papéis em ‘Harry Potter’, como a mãe de Draco Malfoy, e ‘Peaky Blinders’. A bela estrela faleceu após uma intensa luta contra um câncer.

A morte de Michael Gambon

A morte de Michael Gambon foi confirmada por sua esposa, Anne Gambon, e seu filho, Fergus Gambon, por meio de uma nota divulgada por sua agente de publicidade, Clair Dobbs. Eles pediram respeito à privacidade da família neste momento difícil e agradeceram pelas mensagens de apoio e carinho.

Gambon havia se aposentado dos palcos em 2015 devido a problemas de memória que o impediam de lembrar suas falas. Sua jornada teatral chegou ao fim após uma audição no teatro West End, onde uma jovem teve que ler suas falas nos bastidores. Ele foi substituído por Richard Griffiths, seu colega de elenco na série “Harry Potter”.

Filmes de sucesso

Além de seu papel marcante em “Harry Potter”, Michael Gambon teve uma carreira diversificada e estrelou em filmes como “Assassinato em Gosford Park”, “O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante” e “As Aventuras de Paddignton”, onde emprestou sua voz ao personagem Tio Pastuzo.

Sua presença também brilhou em blockbusters como “A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça” e “O Informante”, e ele colaborou com os irmãos Cohen no filme “Ave, César!”.

