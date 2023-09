Após ser acusada pela separação de Sandy, atriz é internada

Os ataques insanos feitos através das redes sociais foram demais para Bruna Guerin, atriz apontada por internautas como suposto pivô da separação de cantora Sandy e Lucas Lima. Após se defender do verdadeiro bombardeio de acusações, Guerin usou seu Instagram para se defender, mas acabou passando mal e procurou atendimento médico. Saiba mais detalhes, a seguir.

Após polêmica, atriz passa mal

Após a chuva de especulações espalhadas pelas redes sociais, onde Bruna Guerin era apontada como possível causa da separação da cantora Sandy e Lucas Lima, a atriz precisou procurar atendimento médico devido aos ataques recebidos dos haters.

Segundo informações de Flávio Ricco, do R7, uma fonte relatou que os ataques foram tão numerosos e intensos que ela acabou passando mal e precisou buscar ajuda médica. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais informações.

Bruna Guerin usou rede social para se defender

Em uma publicação feita em suas redes sociais na última quarta-feira (27), Bruna Guerin se defendeu das acusações que tem enfrentado.

Ela esclareceu que nunca teve qualquer envolvimento romântico com alguém do meio artístico e classificou toda essa situação como “cruel”. Vale ressaltar que ela e o agora ex-genro de Xororó trabalharam juntos no musical Once.

Bombardeio de ódio

A atriz enfatizou que, ao longo de 20 anos de carreira, construiu sua trajetória com muito esforço e nunca havia enfrentado uma onda tão intensa de ódio baseada em rumores infundados.

Ela deixou claro que não teve nenhuma participação na separação do casal e nunca manteve nenhum tipo de relacionamento com seu colega de trabalho.

Bruna Guerin destacou que tem sido alvo de rejeição desde que a separação do casal foi anunciada e que lidar com toda essa repercussão em torno de algo que não é verdade tem sido extremamente difícil para ela.

Mesmo atacada, atriz mostra apoio a ex-casal

Ela ressaltou que especulações, acusações e mensagens de ódio infundadas são cruéis e têm afetado profundamente sua vida. A atriz finalizou sua mensagem expressando solidariedade e respeito a Sandy e Lucas Lima, reconhecendo que estão passando por um momento delicado em suas vidas.

A separação de Sandy e Lucas Lima

Após uma união de 24 anos, a cantora Sandy e Lucas Lima surpreenderam a todos ao anunciar sua separação em 25 de setembro. Apesar dos esforços empreendidos para restaurar seu casamento, as tentativas revelaram-se infrutíferas. Recentemente, o casal viajou para Paris, na França, compartilhando momentos juntos nas redes sociais, na companhia do filho de nove anos, Theo.

A união ‘esfriou’

Uma fonte revelou ao Jornal Extra que Sandy e Lucas há muito tempo já viviam como irmãos, com a situação se tornando mais evidente este ano. Os compromissos profissionais de ambos, a agenda movimentada de Sandy e o fato de terem um filho já crescido contribuíram para essa dinâmica.

Embora tenham se mantido excelentes amigos, parceiros e pais dedicados, a chama romântica do casamento se apagou.

A decisão de encerrar o relacionamento foi tomada por Lucas, e o anúncio da separação foi inicialmente compartilhado em suas redes sociais, cerca de 20 minutos antes de Sandy fazê-lo em suas próprias contas.

O anúncio nas redes sociais

Em sua declaração sobre o término, eles compartilharam: “Não foi uma escolha simples, nem impulsiva. Foram quase 24 anos de relacionamento e 15 anos de casamento. Tivemos nossos altos e baixos, momentos mais felizes e outros menos, mas sempre nos dedicamos a dar o nosso melhor.

Não houve brigas, ressentimentos ou traumas… conseguimos perceber que esse era o caminho mais adequado, e estamos deixando de ser um casal da mesma forma que fomos um: com muito amor, respeito e uma amizade infinita. A família que construímos é eterna, assim como nosso amor.

Sabemos que talvez estejamos pedindo muito, mas ainda assim pedimos: por favor, respeitem esse momento, nossa família. Temos um filho maravilhoso de nove anos que precisa de todo o nosso carinho e atenção.

Queremos que esse momento tão íntimo, desafiador e particular seja vivido com a mesma discrição com que mantivemos o nosso relacionamento, que foi tão feliz e bem-sucedido. Agradecemos pela compreensão e pelos pensamentos positivos que sabemos que receberemos daqueles que nos apreciam”.

