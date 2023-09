Trabalho que compensa: 8 profissões que pagam mais de 20 MIL

Não é de hoje que os brasileiros buscam as melhores oportunidades para conseguirem mudar de vida. Existem algumas profissões que pagam bastante para os seus funcionários — algumas delas pagando valores que podem superar os R$ 20 mil brutos! A maioria delas é necessário que haja uma graduação ou curso técnico na área — mas outros é possível alcançar de maneira simples e sem a necessidade de muitas etapas. Conheça as 8 profissões que pagam mais de R$ 20 mil.

Diretor de Recursos Humanos

O Diretor de Recursos Humanos é o profissional que irá lidar diretamente com o setor de RH da empresa. É necessário que tenha formação em Administração — mas em alguns casos consegue a vaga mesmo sem a graduação na área. Os salários de um profissional da área pode chegar a quase R$ 28 mil. É necessário ter habilidades de liderança e estratégias de desenvolvimento financeiro.

Médico Oncologista

Trata-se de uma das especialidades médicas que mais pagam no Brasil. O salário de um médico clínico pode chegar a R$ 27.999,40. Os médicos do setor desempenham um papel muito importante nos cuidados e saúde contra uma das doenças que mais afetam as pessoas — o câncer.

Dublador

Por mais muitos sonhem — é necessário ter o dom e a técnica para isso. São responsáveis por dar vida a personagens gringos — a fim de que os brasileiros possam entender. A média salarial desses profissionais é de R$ 30 mil. É necessário cursos de teatro, atuação e canto. O intuito é aprimorar as técnicas usadas nas gravações.

Engenheiro de Petróleo e Gás Natural

O segmento do Petróleo é um dos que mais pagam no Brasil. A média de salário desses engenheiros é de R$ 29 MIL. Haja vista que por mais que sejam boas remunerações, os interessados precisam passar por longas jornadas de estudos.

Diretor de Pesquisa e Financeiro

Trata-se de dois cargos que pagam muito bem para os seus funcionários. Os diretores de pesquisa são responsáveis por analisar o mercado e desenvolver novas pesquisas para os mais variados ramos da sociedade. Os salários podem chegar aos R$ 33 mil. Já o financeiro — possui a função de organizar equipes do segmento, a fim de cuidar da saúde financeira das empresas. O salário médio é de R$ 30 mil.

Jogador de Futebol

Sendo o sonho de muitos brasileiros, os jogadores de futebol recebem salários astrônomicos. Mesmo estando em times da Série B — é possível conquistar salários de até R$ 40 mil ou mais. É importante ter talento, dedicação e compromisso.

Parlamentar

Existem diferentes modelos de parlamentares — a sua grande maioria recebem salários bem generosos. Como é o caso dos Deputados. Um Deputado Federal recebe em média R$ 40 mil. Sem contar os demais benefícios que o mesmo possui diretamente ou indiretamente. Valor semelhante aos magnatas que estão em cargos como o de senador.

