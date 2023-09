Confirmado fim da conta que mais PESA no BOLSO dos brasileiros

Todos os meses, milhares de famílias precisam pagar suas contas, caso contrário, a depender da natureza dela, o núcleo familiar pode acabar sendo prejudicado, como nos casos das tarifas de energia e água. Todavia, os brasileiros podem começar a comemorar, pois acaba de ser anunciado o fim de uma das contas que mais afeta o bolso dos brasileiros, saiba qual é.

Lei institui ajuda na hora de pagar as contas

Nem todos os brasileiros sabem, entretanto, o Governo possui uma lei que ordena que haja uma ajuda de custos para vários brasileiros na hora do pagamento da conta de luz, em alguns casos, permitindo até mesmo a isenção do valor na íntegra.

Trata-se da Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002, por intermédio dela, há vários descontos para os consumidores que enquadram-se na categoria Baixa Renda Residencial, ou seja, milhões de brasileiros podem usufruir do direito em questão.

Sobretudo, os beneficiários do Bolsa Família, através do programa citado, isto é, a Tarifa Social de Energia Elétrica, que possui o propósito inicial de garantir o acesso à energia elétrica a todos os brasileiros.

O que é necessário para ter direito ao benefício?

Vale lembrar que os beneficiários do Bolsa Família possuem direito ao benefício citado, mas eles não são os únicos, já que para ter acesso, basta que o beneficiário esteja inscrito no Cadastro Único, já que a base de dados é utilizada para saber a situação de cada família e sua renda.

Outro detalhe, é que sempre é necessário que o CadÚnico esteja atualizado, para que o benefício não seja suspenso, isso é uma regra basicamente geral, que serve para os demais benefícios também.

Mas é importante sempre manter o consumo mensal dentro do “limite”, pois quanto menos energia consumir, maior é o desconto.

Dicas para economizar energia

Como citado, quanto menor for o consumo de energia, maior será o desconto. Então, saber dicas para gastar menos é essencial para pagar ainda menos na conta de luz. A primeira dica, é em relação aos eletrodomésticos não essenciais. No caso deles, quando não estiver usando, sempre deixe-os fora da tomada.

Além disso, evite ficar abrindo e fechando a geladeira, pois isso torna o ambiente interno “mais quente”, ou seja, é necessário um gasto maior para que o interior volte a ficar na temperatura ideal.

Também é importante economizar no momento de passar roupas, ligue o ferro e passe logo as roupas mais pesadas, quando estiver terminando, tire da tomada e após isso, passe as roupas mais finas.

