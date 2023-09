Estas 9 invenções devem revolucionar a humanidade até 2030

Nos últimos 100 anos, milhares de invenções foram criadas e simplesmente revolucionaram o mundo, um exemplo disso é o celular e a internet. Contudo, a previsão é que até o ano de 2030, novas coisas sejam criadas e irão ter um impacto tão grandioso como as invenções do passado, com a possibilidade de mudar a vida de inúmeras pessoas, saiba quais novidades são essas e suas aplicações no cotidiano.

Órgãos humanos e computadores e internet quântica

Acredita-se que até 2030 seja possível que órgãos humanos consigam ser impressos em 3D, com isso, será possível criar tecidos vivos e até mesmo órgãos mais complexos, como o próprio coração. Tudo isso irá ajudar a vida de milhões de pessoas, já que a fila para transplantes irá reduzir de uma maneira exorbitante.

Outra invenção será algo que já é bastante debatido, trata-se da internet quântica, um dos pilares dela, é conseguir transmitir dados utilizando uma criptografia super segura. Lembrando que ela não usará sinais de rádio e sim, quânticos.

Na mesma pegada da internet, haverá os computadores quânticos, a capacidade deles será de 1 milhão de qubits e em breve, eles devem ser disponibilizados para todos.

Smart Grid, Sequestro de carbono e IA humana

Acredita-se que haverá uma rede inteligente para a distribuição de energia elétrica, o que vai permitir a geração bidirecional. Isso irá ampliar o uso de fontes renováveis e a rápida detecção de problemas, como apagões e falhas elétricas.

Além disso, redes inteligentes também irão auxiliar no sequestro de carbono, com ajuda da tecnologia, elas irão funcionar como uma espécie de “árvores sintéticas”. Irão capturar o CO2 de uma forma bem eficaz e tudo isso irá diminuir a poluição.

E para completar, uma VIA deverá surgir em breve também. Os diálogos ficarão cada vez mais realistas e naturais, elas irão servir até mesmo para servir de um companheiro durante longas jornadas de trabalho, por exemplo.

Cérebro-computador, implantes para memória e sequenciamento de genomas

A dupla cérebro-computador pode estar mais perto de chegar do que se imagina, fazendo a integração com os comandos mentais, com isso, haverá uma imersão ainda maior nos mundos virtuais.

Além disso, ainda na pegada de cérebro e tecnologia, alguns implantes devem chegar, com a finalidade de restaurar áreas do cérebro que são responsáveis por algumas funções e acabam sendo prejudicadas após acidentes ou doenças, sendo a principal, o Alzheimer.

Por fim, haverá o tão sonhado sequenciamento de genomas humanos, com isso, a medicina irá crescer ainda mais e haverá a identificação de doenças que estão associadas a certos genes.

