Com 2 eclipses em outubro, astrologia lança PREVISÕES para os 12 signos

Com o mês de outubro começando exatamente no domingo, é chegada a hora perfeita para aqueles que buscam orientação dos movimentos dos astros para definir certas situações de variadas áreas de sua vida, seja ela financeira, amorosa ou da saúde. Se você é uma dessas pessoas, continue a leitura, a seguir, e confira o que a astrologia prevê para os próximos 30 dias para todos os 12 signos solares.

A previsão para outubro

Um novo mês se inicia e, para quem acredita, é hora de dar uma bela espiada no que a astrologia diz em relação a previsão de cada signo para os próximos 30 dias. No começo do mês, o Sol estará em uma posição neutra, mas logo se aliará a Mercúrio, sinalizando um período propício para organizar seus pensamentos.

No entanto, a segunda metade do mês trará desafios, com o Sol fazendo conjunção com Marte e quadratura com Plutão, gerando tensões, impulsividade e confrontos com medos profundos.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba a previsão completa para os 12 signos solares para o mês de outubro que começa no próximo domingo.

A previsão de outubro para os 12 signos do zodíaco

Áries

Energia geral : Após um período sensível, encontrará clareza no início do mês, mas cuidado com a impulsividade motivada por feridas emocionais. Relações profissionais e afetivas podem ser afetadas, sendo importante enfrentar suas sombras.



: Após um período sensível, encontrará clareza no início do mês, mas cuidado com a impulsividade motivada por feridas emocionais. Relações profissionais e afetivas podem ser afetadas, sendo importante enfrentar suas sombras. Relacionamentos: Preste mais atenção às relações, buscando equilíbrio e compreensão mútua, mas esteja ciente de que medos e traumas podem surgir na metade do mês, levando a atitudes intensas.

Touro

Energia geral : Dedique-se aos afazeres diários, tornando a rotina mais prazerosa e autêntica. A segunda metade do mês pode trazer contratempos e intensificar as emoções, afetando seu bem-estar.



: Dedique-se aos afazeres diários, tornando a rotina mais prazerosa e autêntica. A segunda metade do mês pode trazer contratempos e intensificar as emoções, afetando seu bem-estar. Relacionamentos: Busque equilíbrio nas relações, mas evite impor sua vontade de forma exagerada. Enfrente desafios internos relacionados a medos e traumas para curar feridas.

Gêmeos

Energia geral : Início do mês propício para se conectar com o que lhe traz felicidade e cuidar da rotina. Prepare-se para situações desagradáveis que afetam a saúde e demandam mudanças.



: Início do mês propício para se conectar com o que lhe traz felicidade e cuidar da rotina. Prepare-se para situações desagradáveis que afetam a saúde e demandam mudanças. Relacionamentos: Enfrente desafios na busca por mais intimidade nas relações. Esteja preparado para situações que demandem firmeza e evite agir de forma radical.

Câncer

Energia geral : Dedique-se à família e às memórias no início do mês, harmonizando questões do passado. Na segunda metade do mês, concentre-se em si mesmo, enfrentando partes desconfortáveis para a ressignificação.



: Dedique-se à família e às memórias no início do mês, harmonizando questões do passado. Na segunda metade do mês, concentre-se em si mesmo, enfrentando partes desconfortáveis para a ressignificação. Relacionamentos: Enfrente desafios contraditórios nas relações, buscando equilibrar o desejo de intimidade com a vontade de conhecer pessoas novas. Respeite limites e aprenda com as limitações.

Leão

Energia geral : Início do mês movimentado, ideal para explorar novos lugares e aprender. Segunda metade do mês será de estruturação e reflexão sobre o que realmente importa.



: Início do mês movimentado, ideal para explorar novos lugares e aprender. Segunda metade do mês será de estruturação e reflexão sobre o que realmente importa. Relacionamentos: Valorize relações seguras e alinhe seus objetivos. Cuide do que já conquistou e fortaleça seus valores internos.

Virgem

Energia geral : Organize suas finanças e conecte-se com seus valores. Evite deslumbramentos e controle as expectativas.



: Organize suas finanças e conecte-se com seus valores. Evite deslumbramentos e controle as expectativas. Relacionamentos: Após desafios, período de maior confiança e valorização nas relações. Lide com inseguranças e bloqueios, fortalecendo seus valores internos.

Libra

Energia geral : Início do mês com vitalidade e realização de projetos. Na segunda metade, enfrente encerramentos e faça um balanço. Controle as expectativas.



: Início do mês com vitalidade e realização de projetos. Na segunda metade, enfrente encerramentos e faça um balanço. Controle as expectativas. Relacionamentos: Período tenso, com encerramentos e desafios. Faça um balanço e pratique a autorresponsabilidade.

Escorpião

Energia geral : Fase de encerramentos e autoconhecimento. Evite deslumbramentos e controle expectativas.



: Fase de encerramentos e autoconhecimento. Evite deslumbramentos e controle expectativas. Relacionamentos: Conexão com afetos e valorização das relações. Enfrente desafios e bloqueios com maturidade.

Sagitário

Energia geral : Explore novos caminhos e estude. Cuidado com medos e sombras na segunda metade do mês.



: Explore novos caminhos e estude. Cuidado com medos e sombras na segunda metade do mês. Relacionamentos: Entusiasmo e aventuras no início do mês, mas enfrentará desafios e resistências. Diminua expectativas e seja maduro nas relações.

Capricórnio

Energia Geral : Autoconhecimento e busca por alternativas. Controle deslumbramentos espirituais e mantenha os pés no chão.



: Autoconhecimento e busca por alternativas. Controle deslumbramentos espirituais e mantenha os pés no chão. Relacionamentos: Enfrente dores e sombras, evitando pessimismo. Fortaleça seus valores internos.

Aquário

Energia geral : Expansão após período desafiador. Aproveite para estudar, mas esteja preparado para lidar com medos.



: Expansão após período desafiador. Aproveite para estudar, mas esteja preparado para lidar com medos. Relacionamentos: Busque equilíbrio nas relações, mas cuidado com cobranças excessivas. A segunda metade do mês trará harmonização de feridas do passado.

Peixes

Energia geral : Continuação do período de autoconhecimento. Enfrente sombras e se desapegue do que é nocivo.



: Continuação do período de autoconhecimento. Enfrente sombras e se desapegue do que é nocivo. Relacionamentos: Dedique-se às relações, buscando equilíbrio, mas esteja ciente de inseguranças que podem levar a aceitar menos do que merece. Enfrente desafios profissionais e financeiros com organização e responsabilidade.

Nunca é demais lembrar

É sempre importante ressaltar que cada pessoa irá sentir tais energias astrológicas de maneira mais ou menos intensa conforme o jeito que elas interagem com o mapa astral de cada indivíduo.

