AVISO: Brasil pode ficar sem internet nos próximos dias; entenda

Possível Interrupção da Internet no Brasil vem preocupando empresas de diversos setores. Mas será que a internet no Brasil pode estar em risco? Empresas lançaram alerta e autoridades estão atentas à esta situação, que pode complicar a rotina pessoal e profissional de milhões de brasileiros. Continue lendo para obter mais informações.

País pode ficar sem internet nos próximos dias?

O debate ficou acirrado após o anúncio da construção da maior usina de dessalinização de água do mar do país, em Fortaleza, gerando um confronto entre o governo do estado do Ceará e as operadoras de banda larga e data centers.

De acordo com as empresas, a construção da usina apresenta um alto risco de danificar os cabos submarinos que conectam o Brasil à rede global de computadores.

De acordo com as alegações das empresas, a principal preocupação reside na escolha do local para a obra. Isso se deve ao fato de a construção estar planejada para a praia do Futuro, uma área que abriga 17 cabos submarinos e é o lar do segundo maior hub do mundo de sistemas ópticos submarinos.

Segundo informações do Ministério das Comunicações, 99% do tráfego da internet nacional passa por este hub, que também atende países vizinhos e até nações africanas.

Diante deste cenário, as empresas de banda larga alertam que, caso a obra não seja realocada, o país corre o risco de enfrentar uma interrupção significativa da internet. Por outro lado, o governo do Ceará sustenta que não há mais possibilidade de mudar o local da usina e que a obra não representa riscos para a internet no Brasil.

Entenda os detalhes da polêmica

Para o presidente da Cagece (Companhia de Água e Esgoto do Ceará), Neuro Freitas, as queixas das empresas estão sendo feitas em um momento inadequado. Ele enfatiza que os estudos para o projeto começaram em 2017, envolvendo debates, consultas públicas e audiências.

Enquanto a polêmica surge entre empresas e o governo estadual, o governo federal encara a situação como um impasse preocupante. A Anatel e o Ministério das Comunicações acompanharão o desdobramento desse caso com atenção.

Empresas de Comunicação alertam para o risco

Empresas de banda larga e operadoras estão emitindo um alerta preocupante: de acordo com estas empresas, a construção do novo complexo industrial pode comprometer os cabos de fibra óptica que conectam o país.

Segundo reportagem do portal UOL, o governo do Ceará planeja construir a maior usina de dessalinização de água do mar do Brasil na Praia do Futuro, localizada em Fortaleza, a capital do estado.

O problema reside na proximidade desta planta industrial com a chegada de vários cabos de internet, incluindo o maior hub nacional. A preocupação é que as atividades de captação de água ou o descarte de rejeitos possam causar danos aos cabos.

Brasil corre o risco de ficar semanas sem internet?

Todos os cabos de fibra óptica que conectam o Brasil à rede global de computadores chegam por Fortaleza. Um deles é um hub crucial, responsável por 99% do tráfego de dados da internet brasileira.

Por este motivo, as empresas de comunicação estão alertando para os problemas que podem surgir devido à proximidade entre os cabos e a nova estrutura industrial. Se ocorrer a interrupção de qualquer um desses cabos, o reparo pode levar semanas, prejudicando a transmissão de informações.

Na melhor das hipóteses, o tráfego de dados no Brasil pode diminuir, tornando a internet mais lenta para todos. No cenário mais pessimista, a maior parte do país poderia ficar sem internet.

Posição do Governo do Ceará

O governo estadual alega que os estudos e discussões sobre a construção da usina começaram em 2017, mas as empresas de comunicação só manifestaram suas preocupações agora. Além disso, Neuri Freitas, presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), afirma que não há risco.

Ele explica que o projeto já passou por modificações a pedido das empresas de internet. Inicialmente, os dutos da usina estariam a 50 metros dos cabos. Agora, porém, foram afastados para mais de 500 metros, seguindo orientações internacionais.

Para o presidente da Cagece, não há motivo para preocupação com relação ao comprometimento dos cabos. No entanto, parece que o setor de comunicação deseja manter a Praia do Futuro exclusivamente para os cabos de internet. O Governo Federal está acompanhando de perto o conflito entre o Ceará e as empresas de comunicação, e a licitação para a construção e operação da usina ainda não ocorreu.

