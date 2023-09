O WhatsApp está em constante mudança. Nos últimos meses a Meta tem investido bastante em atualizações de segurança e privacidade para o aplicativo. Entretanto — o design não ficou para trás. Brevemente a Meta irá lançar o WhatsApp totalmente repaginado — isto é, com novas tonalidades e abas de acesso. Alguns detalhes foram vazados e surpreenderam até mesmo os especialistas do segmento.

Vazamento mostra como será a nova aparência do WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que vai mudar nas configurações?

Muitos estão atentos quanto as configurações do WhatsApp. Até mesmo a aparência dessa sessão tão importante do aplicativo. Nas funcionalidades pouca coisa mudará — em relação as atualizações anteriores.

Entretanto, o layout das configurações do aplicativo também irá sofrer alterações. Haja vista que os usuários do iOS possuem uma aparência muito mais leve e enxuta — em contraste aos usuários do Android.

Logo — essas mudanças alcançarão primeiro os usuários Android. Posteriormente serão implementadas nos demais dispositivos. O intuito da Meta com essas mudanças é tornar o aplicativo mais acessível e aumentar o tempo de permanência dentro dele por parte dos usuários.

Isso é evidenciado até mesmo pela criação da área de Canais no WhatsApp; na qual é possível se conectar com dezenas de canais e ficar atento a todas as informações referentes a eles.

No que diz respeito a isso — as imagens vazadas mostram que os ícones das configurações foram redesenhados e serão implementados no aplicativo.

E o que muda no design?

O WhatsApp irá estar envolvido em uma aparência leve e enxuta. Haja vista que esse é o ponto positivo do aplicativo para iOS — tanto que muitos usuários Android usam launchers de iOS para os seus dispositivos.

O aplicativo irá receber cores mais fortes, em forma de contraste. Principalmente no seu modo escuro. O que facilita a leitura e o uso do aplicativo em ambientes cujo possuem pouca luminosidade.

Além disso — terá uma miniatura da foto do perfil na parte superior, a fim de substituir os três pontos indicados. Facilitando ainda mais o acesso dos usuários às funcionalidades do mesmo.

Sem contar que terá uma aba exclusiva para anexo de emojis, figurinhas e gifs. Além de um “+” portando uma série de funcionalidades. O lançamento da nova versão está prevista para o fim de outubro. Logo — milhões de usuários estão atônitos aguardando as primeiras versões de teste do aplicativo.

É válido lembrar que para usufruir de todas as funcionalidades o usuário precisa estar sempre com o aplicativo atualizado. Caso contrário, poderá ficar para trás no que diz respeito as novas funções e aparência do aplicativo. É importante ficar atento.

