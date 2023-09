MUDOU! INSS comunica nova idade para se aposentar

As regras para se aposentar e receber o auxílio previdenciário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passaram por importantes modificações. Sendo assim, entender as novas normas e buscar a orientação de especialistas são passos fundamentais para garantir sua estabilidade financeira no futuro. Continue a leitura, logo a seguir, e saiba as principais alterações já em vigor.

Saiba as principais alterações para quem planeja se aposentar pelo INSS. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Vitória para todos

As regras para a aposentadoria por tempo de contribuição sofreram alterações significativas recentemente. Entender essas diretrizes atualizadas é fundamental para garantir seus benefícios previdenciários.

No passado, a aposentadoria por tempo de contribuição estava disponível para aqueles com um período contributivo adequado. Com a reforma da previdência, entretanto, foram introduzidas mudanças importantes que podem influenciar tanto o momento quanto o valor a ser recebido na aposentadoria. Continue a leitura, a seguir, para entender tais mudanças e seus devidos impactos para os segurados e futuros beneficiários.

Leia mais: O que fazer quando o INSS nega pedido do beneficiário?

Normas do INSS foram padronizadas

Antes das alterações, havia diferenças nas regras de aposentadoria entre homens e mulheres. Atualmente, essas normas foram padronizadas. As mulheres agora têm a opção de se aposentar aos 57 anos, desde que tenham contribuído por pelo menos 30 anos. Os homens, por sua vez, podem se aposentar aos 60 anos, desde que tenham contribuído por pelo menos 35 anos.

É importante ressaltar, no entanto, que os critérios e cálculos podem variar dependendo da regra de transição escolhida. Uma das novas diretrizes de transição é a regra dos pontos, que combina a idade do contribuinte com o tempo de contribuição.

Para as mulheres, o objetivo é alcançar 90 pontos até 2023, enquanto os homens precisam somar 100 pontos para se enquadrarem nesta norma. Há também a regra do pedágio, que exige que o trabalhador contribua pelo dobro do tempo restante para atingir o tempo mínimo de contribuição exigido.

Entenda o novo cálculo do benefício

Uma mudança importante diz respeito ao cálculo do benefício. Anteriormente, a média era calculada com base nos 80% maiores salários de contribuição, descartando-se os 20% menores. Agora, a média inclui todos os salários de contribuição, o que pode afetar o valor final da aposentadoria.

É fundamental destacar que, apesar dessas mudanças, o direito adquirido é preservado para aqueles que já haviam cumprido os requisitos para aposentadoria antes de novembro de 2019. Se você está próximo de se aposentar, é indispensável avaliar qual regra de transição é mais vantajosa para você, levando em conta sua idade, tempo de contribuição e outros fatores.

Planejamento é preciso

Devido à complexidade das novas regras, é recomendável buscar orientação profissional, como um advogado especializado em questões previdenciárias. O planejamento previdenciário é essencial para determinar a estratégia mais adequada, visando garantir uma aposentadoria com o valor mais vantajoso possível.

Em resumo, as regras para aposentadoria pelo INSS passaram por importantes modificações. Manter-se atualizado sobre essas mudanças e buscar a orientação de especialistas são passos fundamentais para garantir sua estabilidade financeira no futuro. Lembre-se de que cada caso é único, e entender as regras é crucial para fazer as melhores escolhas em relação à sua aposentadoria.

Leia também: INSS emite aviso HOJE (28) e anima TODOS os segurados