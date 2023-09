Lista de quem recebe HOJE o Pix de R$ 1.320,00 do governo

O Governo é responsável por efetuar o pagamento de vários benefícios para os brasileiros, a maioria, com o valor de 1 salário mínimo e hoje e nos demais dias, várias pessoas podem se preparar pois podem receber o pix de R$ 1.320. Vale lembrar que ao todo, cerca de 37 milhões de brasileiros irão receber os repasses, portanto, é importante ficar atento para conseguir realizar o saque do valor, entenda.

O repasse é proveniente de quê?

O valor em questão corresponde ao benefício que os segurados do INSS recebem, relativo a vários benefícios como pensões, aposentadorias e auxílios, como o doença e o BPC, mas é de suma importância sempre ficar atento aos prazos estabelecidos pela autarquia para receber o repasse.

Neste dia 28, por exemplo, está ocorrendo o repasse do valor para os segurados que recebem até um salário mínimo e o número do benefício acaba com 4. Amanhã, é a vez dos segurados cujo benefício termina em 5.

Lembrando que é através do número final do benefício que é possível verificar o dia que irá receber o pagamento, já que o critério para estabelecer o cronograma é o número em questão. Para encontrá-lo, basta procurá-lo no cartão do benefício.

Cronograma dos próximos pagamentos

Vale lembrar que a depender do mês, pode ser que ocorra pequenas mudanças na data que irá ocorrer o repasse do benefício em questão. E a depender do valor, a data também poderá mudar. Pois o repasse de quem recebe até 1 salário, começa antes em relação aos que recebem mais do que 1 salário. O cronograma completo é:

Para quem recebe até 1 salário

Benefícios com final 1: 25 de setembro;

Benefícios com final 2: 26 de setembro;

Benefícios com final 3: 27 de setembro;

Benefícios com final 4: 28 de setembro;

Benefícios com final 5: 29 de setembro;

Benefícios com final 6: 2 de outubro;

Benefícios com final 7: 3 de outubro;

Benefícios com final 8: 4 de outubro;

Benefícios com final 9: 5 de outubro;

Benefícios com final 0: 6 de outubro.

Para quem recebe valores acima de 1 salário

Benefícios com finais 1 e 6: 2 de outubro;

Benefícios com finais 2 e 7: 3 de outubro;

Benefícios com finais 3 e 8: 4 de outubro;

Benefícios com finais 4 e 9: 5 de outubro;

Benefícios com finais 5 e 0: 6 de outubro.

Nos últimos meses, vários segurados receberam uma bolada da autarquia

Vale lembrar que o Conselho de Justiça liberou há alguns dias, alguns valores que correspondem a indenizações para segurados do INSS que tiveram seu direito ao benefício negado, mesmo estando dentro de todos os critérios precisos.

Há segurados que receberam valores superiores a R$ 50 mil, apenas pelo tempo que passaram esperando. Lembrando que nesses casos, é necessário entrar na justiça.

Portanto, caso o segurado solicite algum benefício e o INSS de modo arbitrário negue, é possível realizar uma ação na justiça e receber indenização por isso.

