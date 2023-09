Quem faz, não se arrepende! 10 faculdades mais satisfatórias

Uma pesquisa recente da ZipRecruiter destaca que profissionais que acabaram de sair das faculdades e que ingressam no mercado de trabalho com boas perspectivas de carreira e salários iniciais atrativos relatam maior satisfação com as escolhas acadêmicas que haviam feito anos antes. Saiba, a seguir, mais detalhes, sobre os 10 cursos de graduação que podem trazer satisfação profissional e financeira.

Conheça 10 cursos de graduação que geram satisfação profissional e financeira. | Foto: Reprodução / Pexels

Os melhores cursos de graduação

Navegando pela jornada acadêmica, aspirantes a profissionais se deparam com um vasto universo de opções de carreira, todas sugerindo uma trajetória repleta de conquistas e satisfação. Contudo, a escolha do curso superior não é apenas sobre paixão e vocação. Ela também deve considerar a realidade do mercado, as oportunidades disponíveis e a remuneração potencial.

Nesse cenário, uma análise cuidadosa das carreiras mais valorizadas se torna um recurso indispensável para futuros estudantes que buscam uma transição suave entre a vida acadêmica e o mundo profissional, combinando satisfação pessoal com uma carreira promissora. Continue a leitura, a seguir, para conhecer 10 cursos de nível superior, também chamados de faculdade, que podem render boas remunerações após você tomar posse do almejado canudo de formatura.

Leia mais: Melhores cursos técnicos para ganhar mais de R$ 5 MIL no mês

10 faculdades que valem a pena investir

Antes de nos aprofundarmos em quais cursos superiores mais valem a pena investir, é importante ressaltar que nosso objetivo aqui não é desvalorizar profissões ou cursos específicos. Estamos simplesmente apresentando dados de uma pesquisa, que identificou os 10 cursos nos quais as pessoas estão mais satisfeitas com a escolha que fizeram. Portanto, são cursos superiores que podem realmente valer a pena considerar.

1. Ciência da Computação – 72% de satisfação com a escolha

A Ciência da Computação é o estudo aprofundado de computadores e computação, abrangendo teoria, desenvolvimento de software e aplicação da tecnologia. O crescimento explosivo do setor de tecnologia e a demanda contínua por inovação geram um campo próspero com alto potencial de remuneração, razões pelas quais 72% dos profissionais dessa área se sentem satisfeitos com sua escolha.

2. Criminologia – 72% de satisfação com a escolha

As áreas relacionadas à criminologia estudam as causas, consequências, controle e prevenção do comportamento criminoso. Profissionais dessas áreas trabalham para entender e mitigar crimes, o que pode ser gratificante e oferecer um sentido de propósito, explicando a satisfação de 72% dos criminologistas.

3. Engenharia – 71% de satisfação com a escolha

A área de engenharia usa de princípios científicos para solucionar problemas práticos. É uma profissão diversificada, com várias especializações, e a possibilidade de inovar e contribuir para o avanço da sociedade são aspectos que levam 71% dos engenheiros a se sentirem satisfeitos com suas carreiras.

4. Enfermagem – 69% de satisfação com a escolha

A enfermagem é a arte de cuidar. A capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas diariamente e a alta demanda por profissionais de saúde contribuem para uma satisfação de 69%. A enorme gama de especializações e ambientes de trabalho traz uma diversidade considerável à profissão.

5. Outras áreas da saúde – 67% de satisfação com a escolha

A área ligada à saúde é consideravelmente extensa, incluindo diferentes profissões concentradas no bem-estar e cuidado humano. A oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas e a estabilidade associada a carreiras na saúde podem explicar o índice de satisfação de 67%.

6. Administração de empresas – 66% de satisfação com a escolha

A área voltada para administração de empresas é considerada a pedra fundamental do mundo corporativo. Esta profissão engloba de uma vez só o gerenciamento de operações de negócios, planejamentos estratégicos e tomadas de decisões importantes para o crescimento corporativo.

Os profissionais desta área são essenciais para qualquer setor, e a variedade de oportunidades e a capacidade de fazer diferenças significativas nos negócios são fatores que contribuem para a satisfação de 66% desses profissionais.

7. Finanças – 66% de satisfação com a escolha

A área de finanças envolve a gestão financeira e é fundamental para a sustentabilidade de qualquer empresa. A possibilidade de alcançar posições elevadas e a recompensa financeira são aspectos que influenciam os 66% de satisfação na área de finanças.

8. Áreas ligadas à construção – 65% de satisfação com a escolha

A área de construção, como engenharia e arquitetura, é voltada para a edificação de estruturas, envolvendo planejamento, execução e gerenciamento de projetos. A sensação de realização ao ver um projeto concluído e intensa demanda de novas infraestruturas acabam trazendo ao profissional uma inevitável uma satisfação profissional de 65%.

9. Psicologia – 65% de satisfação com a escolha

A área da psicologia estuda o comportamento humano e os processos mentais. O profissional que ajuda os outros a compreenderem e superarem desafios mentais e emocionais colabora para uma satisfação profissional de 65%. A área de atuação é ampla e permite aos profissionais da psicologia explorarem diversas linhas profissionais.

10. Recursos Humanos – 58% de satisfação com a escolha

A área de Recursos Humanos atua com a gestão de pessoas em uma organização. A capacidade de impactar positivamente a cultura da empresa e melhorar o bem-estar dos funcionários são motivos de satisfação, embora esta seja a menor, com 58%.

A escolha certa para você

Cada uma dessas carreiras apresenta seu próprio conjunto de desafios e recompensas. No entanto, é a capacidade de impactar positivamente a vida das pessoas, seja de maneira direta ou indireta, aliada à estabilidade e oportunidades de crescimento, que se traduz em altos índices de satisfação para os profissionais dessas áreas.

Leia também: Estudos mostram que estes 5 alimentos reduzem o açúcar do sangue