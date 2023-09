Concurso Petrobras 2023: veja TUDO; vagas, benefícios e salário de R$ 7 MIL

O ano de 2023 está ficando conhecido como o ano das oportunidades, pois já saíram vários concursos públicos e a previsão é que isso continue acontecendo até o próximo ano. E o da vez trata-se do concurso da Petrobras, que pode fazer os candidatos mudarem de vida e conquistarem um salário de até R$ 7 mil, além de ter a oportunidade de trabalhar em uma das maiores empresas do ramo de energia, saiba todas as novidades sobre o exame.

Saiba todas as informações sobre o concurso da Petrobras | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Neste concurso, as cotas terão prioridades

No Brasil, já existe uma lei que regula a quantidade mínima de vagas destinadas para cotistas, sejam sociais ou racial. Todavia, uma decisão interna tomada pelo Conselho da Petrobras, definiu um novo percentual para as cotas.

A saber, 40% das vagas serão para as cotas sociais, a ação faz parte de uma nova política que está sendo implementada pela empresa, chamada de “Política de Diversidade, Equidade e Inclusão”.

Segundo o presidente da empresa, Jean Paul, a ação decidida por eles visa deixar o ambiente de trabalho ainda mais equilibrado e representativo, acredita-se que informações mais precisas sobre o concurso sejam divulgadas em outubro.

Quantas vagas serão disponibilizadas?

Ao todo, serão cerca de 500 vagas que serão preenchidas no concurso, há a expectativa que haja a formação também de um Cadastro Reserva. Os cargos são destinados para brasileiros com, no mínimo, o ensino médio técnico.

Os valores dos salários irão variar a depender da função exercida, iniciando em R$ 3 mil e indo a até R$ 7 mil. Também sobre como as cotas serão distribuídas, também há informações.

Serão 20% para candidatos negros e 20% para candidatos que sejam portadores de alguma deficiência física. Lembrando que os cargos e os números exatos de vagas ainda serão divulgados.

Quais os benefícios que serão ofertados?

A empresa em questão, é bastante conhecida exatamente por isso, pelos inúmeros benefícios que ela concede aos seus funcionários, como plano de saúde completo, ou seja, que abrange a área médica, hospitalar, odontológica e psicológica.

Além disso, de modo opcional, é possível utilizar a previdência complementar e certos incentivos educacionais para os dependentes.

Vale lembrar que o último concurso da empresa ocorreu no início do ano, na ocasião, mais de 1.000 vagas foram preenchidas com profissionais de nível médio técnico. Sendo que 373 eram imediatas e o restante das vagas eram Cadastro Reserva. Já as áreas de atuação eram várias também, indo desde a enfermagem até a logística de como os produtos são transportados.

